EG.5 متحور جديد من كورونا ينتشر بسرعة في العالم

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الانتشار السريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا يحمل اسم “إي جي 5″، فيما أثار الإعلان عن المتحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا الذي يُعرف باسم “EG.5″، مخاوف من انتشاره بشكل أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بعدما بات الأكثر انتشارًا في عدة دول، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحافي صادر اليوم الخميس، إلى أنها تصنف متحور إي جي 5 الجديد على أنه متحور يجب أن يكون محل الاهتمام. وفي وقت سابق كانت المنظمة تصنفه على أنه “متحور تحت المراقبة.
وأوضحت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن إي جي 5 لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023. ومن خلال التقييم الحالي للمخاطر، وسلسلته الفرعية كمتحور يجب أن يكون محل الاهتمام.
وأضافت الصحة العالمية: “هناك زيادة مطردة عالمية لحصة إي. جي. 5 مقارنةً بالمتحورات الأخرى. وخلال الأسبوع من 17 إلى 23 يوليو، بلغ معدل الانتشار العالمي لـ إي. جي. 5 17.4%، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بالبيانات التي كانت قبل أربعة أسابيع (من 19 إلى 25 يونيو) عندما بلغ المعدل 7.6%”.
وتابعت: “بينما أظهر “إي. جي. 5 انتشاراً متزايداً ومقاومة أمام مناعة الجسم، لم ترد أي تقارير عن تغييرات في شدة المرض حتى الآن”.
ومع ذلك، بسبب ميزة النمو وخصائص مقاومة المناعة، قد يسبب إي. جي. 5 زيادة بالإصابات ويصبح انتشاره مهيمناً في بعض البلدان أو حتى في جميع أنحاء العالم”، بحسب البيان.
ووفق أحدث تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، فإن المتحور الجديد يتسبب في إصابة نحو 17% من حالات كوفيد-19 الجديدة المسجلة بالبلاد.
وقالت شبكة “سي إن إن”، إن المتحور “EG.5” يبدو كأنه نسخة جديدة تمامًا للفيروس، لكنه ليس كذلك؛ إنه جزء من سلالة XBB المنحدرة من عائلة المتحور “أوميكرون”.
ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، عن عدد من خبراء الصحة قولهم إن المتحور الجديد واحد من أسرع السلالات نموا في جميع أنحاء العالم، مرجعين ذلك إلى “طفرة” تساعده على الانتشار على غيره من المتحورات.
وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا في الوقت الراهن: الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم وآلام العضلات والتعب والإسهال.
وقال أخصائي المناعة والفيروسات في جامعة هارفارد في بوسطن، الدكتور دان باروش، لـ”سي إن إن” إنه “يتوقع أن تكون هناك عدوى على نطاق واسع، وأتوقع أن تكون هذه العدوى المنتشرة خفيفة بشكل عام”.