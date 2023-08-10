EG.5 متحور جديد من كورونا ينتشر بسرعة في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الانتشار السريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا يحمل اسم “إي جي 5″، فيما أثار الإعلان عن المتحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا الذي يُعرف باسم “EG.5″، مخاوف من انتشاره بشكل أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بعدما بات الأكثر انتشارًا في عدة دول، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.

متحور جديد تحت المراقبة

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحافي صادر اليوم الخميس، إلى أنها تصنف متحور إي جي 5 الجديد على أنه متحور يجب أن يكون محل الاهتمام. وفي وقت سابق كانت المنظمة تصنفه على أنه “متحور تحت المراقبة.

وأوضحت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن إي جي 5 لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023. ومن خلال التقييم الحالي للمخاطر، وسلسلته الفرعية كمتحور يجب أن يكون محل الاهتمام.

انتشار متحور فيروس كورونا