iPhone 15 أغلى آيفون في تاريخ شركة أبل

تأثرت أسعار هواتف آيفون بالحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، فيما كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات وأسعار iPhone 15، المنتظر طرحه في الأسواق قريبًا، ليصبح أغلى آيفون في تاريخ شركة أبل.

ارتفاع أسعار منتجات أبل

وقالت بلومبرغ، في تقريرها اليوم الاثنن، إنه مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، تتغير الطريقة التي يتم بها تصنيع أجهزة أيفون 15، وأجهزة ماك بوك، وأجهزة أبل الأخرى، ويهدد هذا التحول برفع الأسعار بالنسبة للعملاء.

وقامت بلومبرغ بتحليل بيانات المئات من موردي شركة أبل وزارت أحدث مناطق التصنيع الساخنة للكشف عن جميع الطرق التي تتقاطع بها إمبراطورية أبل التي تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليون دولار.

إطلاق iPhone 15

وتأتي تلك التقارير تزامنًا مع اقتراب إطلاق هواتف أيفون الأحدث iPhone 15، حيث من المتوقع بشكل كبير أن تعلن شركة آبل الأمريكية عن الهواتف في منتصف شهر سبتمبر القادم، ولكن المفاجأة التي قد تكون صادمة للبعض أن أسعار الهواتف هي الأعلى منذ إطلاق أول هاتف آيفون في 2007.

وبحسب تقرير من موقع Tom’s Guide فإن سلسلة هواتف أيفون iPhone 15 قد تكون أغلى مجموعة آيفون من شركة آبل حتى الآن، حيث تشير المصادر التي تحدثت إلى DigiTimes هذا الأسبوع إلى أنه قد يكون هناك قفزة في الأسعار تتراوح بين 100 دولار إلى 200 دولار هذه المرة.