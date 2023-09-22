آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد الاتحاد خسائر كبيرة

تسببت إصابة الرباط الصليبي في تكبد نادي الاتحاد خسائر فنية ومالية بعد إصابة كل من المدافعين المصري أحمد حجازي وزميله أحمد شراحيلي.

وكان الاتحاد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن إصابة نجمه أحمد شراحيلي في الرباط الصليبي، وذلك أثناء مشاركته في مباراة الفتح أمس في الجولة السابعة من دوري روشن.

وذكر الحساب الرسمي للنادي في منصة ” إكس” أن الجهازين الإداري والطبي سيقومان بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية في الفترة المقبلة.

إصابة الرباط الصليبي للاعب أحمد حجازي قبل عدة أشهر جعلت نادي الاتحاد يتعاقد مع الإيطالي لويز فيليبي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني لمدة 3 مواسم لحين عودة حجازي.

إصابة أحمد شراحيلي

كذلك إصابة شراحيلي قد تدفع نادي الاتحاد لضم مدافع آخر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مما يجعل العميد يتكبد خسائر مالية من خزينته والدفع لضم مدافع جديد في صفوف الفريق.

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد علق على إصابة شراحيلي قائلًا: ” كابتن أحمد شراحيلي تعود إن شاء الله قريباً في أفضل حال؛ لتكمل رحلتك المميزة مع النادي الذي أحببته وأحبك جمهوره”.

وكان شراحيلي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسيكون غيابه مؤثرًا للغاية، نظرًا لغياب أحمد حجازي، لمعاناته هو الآخر من قطع في الرباط الصليبي منذ نهاية الموسم المنصرم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفتح عند 11 نقطة، ليتواجد في المركز السابع.