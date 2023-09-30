آرسنال يهدد صدارة مان سيتي برباعية في بورنموث

حقق الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، فوزًا كبيرًا على نادي بورنموث برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

آرسنال يُبدع

ونجح الجانرز في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من الإنجليزي بوكايو ساكا والنرويجي مارتن أوديجارد في الدقيقتين الـ 17 والـ44.

وفي الشوط الثاني، واصل الجانرز تألقهم ليضيفوا الهدفين الثالث والرابع عبر كل من الألماني كاي هافرتز والإنجليزي بنجامين بن وايت في الدقيقتين الـ 53 والـ 90.

موعد مواجهة مانشستر سيتي

وسيواجه آرسنال في الجولة الثامنة، فريق مانشستر سيتي يوم 8 أكتوبر المقبل.

وكانت مباريات اليوم في الجولة السابعة، انتهت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بلقاء القمة بين توتنهام هوتسبير وليفربول حيث تُقام المباراة على ملعب نادي توتنهام هوتسبير.