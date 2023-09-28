آلية الحصول على 150 ألف ريال غير مستردة من سكني

أجاب برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، على أبرز الاستفسارات الشائعة لباقة الدعم، وذلك عبر حساب العناية بالمستفيدين.

الدعم غير المسترد من سكني

وتضمنت الأسئلة التي أجاب عنها سكني عبر حسابه بمنصة إكس “هل يمكن الحصول على مبلغ باقة الدعم المقدم 100 أو 150 ألف ريال في حال سبق الاستفادة من الدعم السكني الشهري المقدم من الوزارة؟”.

وأوضح برنامج سكني أنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة سواء من خلال التمويل المدعوم في برنامج سكني أو عبر صندوق التنمية العقارية.

خطوات الاستفادة من دعم 150 ألف ريال

أما السؤال الثاني فكان “ماهي آلية الاستفادة من مبلغ باقة الدعم المقدم غير المسترد 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال؟”.

وأشار سكني إلى أن باقة الدعم المقدم للمستفيد المستحق الحصول على دعم بالشراكة مع الجهات التمويلية وذلك عبر الخطوات التالية: تسجيل الدخول عبر منصة سكني، استعراض المنتجات والباقات والبرامج المناسبة عبر خدمة صمم دعمك.

وتضمنت الخطوات اختيار الجهة التمويلية المناسبة للمتقدم وتجهيز الإجراءات مع الجهة التمويلية للقرض العقاري، وتوقيع العقد بين المتقدم والجهة التمويلية وعقد الدعم السكني.

إيداع دعم سبتمبر

وكان صندوق التنمية العقارية أنهى إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر سبتمبر 2023.

فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2023م نحو 52.1 مليار ريال.