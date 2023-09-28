Icon

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي Icon تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي Icon 7 أحياء مستفيدة من السجل العقاري بالرياض Icon وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات Icon آلية الحصول على 150 ألف ريال غير مستردة من سكني Icon الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم المناطق بدءًا من الغد Icon مواجهة خاصة بين ياسين بونو وكاراسكو Icon تسليم منازل المستفيدين من ترميم بالرياض والأحساء وحفر الباطن Icon الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار بـ دورة الألعاب الآسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستفيد بها الأسرة مرة واحدة

آلية الحصول على 150 ألف ريال غير مستردة من سكني

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
آلية الحصول على 150 ألف ريال غير مستردة من سكني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجاب برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، على أبرز الاستفسارات الشائعة لباقة الدعم، وذلك عبر حساب العناية بالمستفيدين.

الدعم غير المسترد من سكني

وتضمنت الأسئلة التي أجاب عنها سكني عبر حسابه بمنصة إكس “هل يمكن الحصول على مبلغ باقة الدعم المقدم 100 أو 150 ألف ريال في حال سبق الاستفادة من الدعم السكني الشهري المقدم من الوزارة؟”.

قد يهمّك أيضاً
20 ألف علم ترفرف بشوارع جازان في اليوم الوطني الـ93

20 ألف علم ترفرف بشوارع جازان في اليوم الوطني الـ93

الاتفاق يهزم الطائي في مباراة الأهداف الـ 7

الاتفاق يهزم الطائي في مباراة الأهداف الـ 7

وأوضح برنامج سكني أنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة سواء من خلال التمويل المدعوم في برنامج سكني أو عبر صندوق التنمية العقارية.

خطوات الاستفادة من دعم 150 ألف ريال

أما السؤال الثاني فكان “ماهي آلية الاستفادة من مبلغ باقة الدعم المقدم غير المسترد 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال؟”.

وأشار سكني إلى أن باقة الدعم المقدم للمستفيد المستحق الحصول على دعم بالشراكة مع الجهات التمويلية وذلك عبر الخطوات التالية: تسجيل الدخول عبر منصة سكني، استعراض المنتجات والباقات والبرامج المناسبة عبر خدمة صمم دعمك.

وتضمنت الخطوات اختيار الجهة التمويلية المناسبة للمتقدم وتجهيز الإجراءات مع الجهة التمويلية للقرض العقاري، وتوقيع العقد بين المتقدم والجهة التمويلية وعقد الدعم السكني.

إيداع دعم سبتمبر

وكان صندوق التنمية العقارية أنهى إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق  العقاري لشهر سبتمبر 2023.

فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017  حتى شهر سبتمبر 2023م نحو 52.1 مليار ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم