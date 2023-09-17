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لشراء 3 آلاف طن من تقاوي القمح

“آل منيف للتجارة” توقع عقدًا مع الجوف الزراعية بـ 7.6 مليون ريال

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
“آل منيف للتجارة” توقع عقدًا مع الجوف الزراعية بـ 7.6 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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وقعت شركة آل منيف للتجارة عقداً لشراء 3 آلاف طن من تقاوي القمح مع شركة الجوف للتنمية الزراعية.

تفاصيل وقيمة العقد

وأوضحت أن قيمة العقد تبلغ 7.6 مليون ريال، لافتة إلى أن القيمة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وغيره من الضرائب والرسوم والتكاليف التي تنتج عن هذا العقد،

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إضافة الرسوم الإضافية

ومن المقرر أن يتم إضافة هذه الرسوم الإضافية على السعر عند إصدار الفاتورة الشهرية وبيّنت أن العقد يمتد لـ3 أشهر، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي على نتائج الشركة بنهاية الربع الرابع.

 

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