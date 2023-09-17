مساهمو شركة تهامة يطالبون بحل مجلس الإدارة الحالي باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا 6 أعراض تؤكد تعرض طفلك للتنمر المدرسي “آل منيف للتجارة” توقع عقدًا مع الجوف الزراعية بـ 7.6 مليون ريال مدمنو الإمفيتامين معرضون للإصابة بالزهايمر بسن مبكرة وزير الشؤون الإسلامية: الداعية عبدالرحمن الفهيد كرّس حياته لخدمة الدين والدعوة إلى الله تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان للمساء بالفيديو.. مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بالبرازيل 388 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم
وقعت شركة آل منيف للتجارة عقداً لشراء 3 آلاف طن من تقاوي القمح مع شركة الجوف للتنمية الزراعية.
وأوضحت أن قيمة العقد تبلغ 7.6 مليون ريال، لافتة إلى أن القيمة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وغيره من الضرائب والرسوم والتكاليف التي تنتج عن هذا العقد،
ومن المقرر أن يتم إضافة هذه الرسوم الإضافية على السعر عند إصدار الفاتورة الشهرية وبيّنت أن العقد يمتد لـ3 أشهر، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي على نتائج الشركة بنهاية الربع الرابع.