Icon

بمناسبة اليوم الوطني.. شركة أبل تُسلط الضوء على لعبة “صبّارة” Icon الصدارة تشعل مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم Icon وطن بحجم أمة.. أبناء الصحراء يُلهمون العالم درساً في الإصرار والعزيمة Icon آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة Icon مدير مكتب التربية العربي: السعودية خطت خطوات متسارعة نحو غاياتها بثقة وثبات Icon السديس: خدمة الحرمين وقاصديهما ديدن ولاة أمر بلادنا المباركة Icon موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا Icon الرئيس العراقي يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 Icon 4 أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن Icon مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 93

آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس جامعة الفيصل د. محمد بن علي آل هيازع أن مناسبة اليوم الوطني وذكراه الـ 93، شاهدة على عصر من التنوير والعلم، والتطور في شتى المجالات، مبيناً أن هذه المناسبة الغالية تعيش في ذاكرة الوطن وأبناء المملكة والأجيال المتعاقبة، لما تحمله من معانٍ نبيلة في التضحية والفداء، وبذل كل غالٍ ونفيسٍ من أجل وحدة الأرض، واستقلال القرار السياسي، وهذه الذكرى اليوم تؤكد أن الأعمال الجليلة التي قام بها الملك عبد العزيز – يرحمه الله – لخدمة الوطن وأهله، والمملكة اليوم وبعد مرور تلك الحقب الزمنية الطويلة، تسير على نفس النهج برؤية متطورة عصرية، يشهد لها العالم بالتقدير والاحترام.

قرارات مصيرية

وأضاف: إن المملكة في هذا التوقيت الحساس، اتخذت قرارات مصيرية على الأصعدة كافة، مما جعلها محط إعجاب وتقدير العالم،فأتت رؤية 2030 وما تحمله من برامج نوعية اقتصادية، واجتماعية وتنموية، شملت النهضة العلمية، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وخلق منظومة الملكية الفكرية الحافظة لحقوق المبدعين، ودعم المبتكرين، حيث ارتأت القيادة الحكيمة أهمية دعم الأفكار الخلاقة والابتكارات لكي ترى النور، من خلال إيجاد البيئة الداعمة ودعم الاستثمار فيها، فنتائج البحوث العلمية سابقًا كانت حبيسة الأدراج، ولكنها اليوم – بدعم القيادة حفظها الله – أصبحت تجد الدعم والتشجيع والرعاية كي ترى النور على هيئة منتجات وطنية وعلامة تصنيع محلية وبسواعد وعقول أبناء المملكة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بفروع الطيران العماني

وظائف شاغرة بفروع الطيران العماني

السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030

السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030

ونوه د. آل هيازع إلى أهمية دور الجامعات كجزء من هذه المنظومة الهامة من خلال كونها مراكز للبحث والابتكار وتعليم الأجيال القادمة؛ لتزويدهم بالمهارات والمعرفة والتقنيات الحديثة، وهذا ما تسعى إليه جامعة الفيصل، من خلال تطوير البرامج التعليمية، والتركيز على الدراسات العليا والبحث العلمي، ودعم آفاق الابتكار، وتأسيس مركز لنقل التقنية وتحويل الابتكارات الى منتجات والتوسع في استضافة حاضنات لتطوير هذه المنتجات وتحويلها ليتم تصنيعها بكميات تجارية او التوسع في البرامج والتطبيقات التقنية، مما جعل جامعة الفيصل تتبوأ مكانة علمية بين نظيراتها، تناغماً مع رؤية المملكة واستراتيجيات الاستثمار في العقول والبحث العلمي، وجعل تلك الأفكار نماذج قابلة للتحقيق على أرض الواقع، كمنتجات نهائية وليست مجرد أفكار.

تهنئة باليوم الوطني

ورفع آل هيازع في ختام تصريحه التهنئة لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وشعب المملكة العظيم، بمناسبة اليوم الوطني والذكرى الثالثة والتسعين لتوحيد المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس
آخر الاخبار

الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس

آخر الاخبار
طائر صغير يحول طائرة استعراض إيطالية لكتلة لهب
غرائب

طائر صغير يحول طائرة استعراض إيطالية لكتلة...

غرائب
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم
هولندا تمطر شباك اليونان بثلاثية
الرياضة

هولندا تمطر شباك اليونان بثلاثية

الرياضة
الشاعر اليمني العشاري في اليوم الوطني: عهد الجدود عاد في ثوب جديد
السعودية اليوم

الشاعر اليمني العشاري في اليوم الوطني: عهد...

السعودية اليوم
جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد حجازي
الرياضة

جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد...

الرياضة
5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر
السعودية اليوم

5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على...

السعودية اليوم
إعصار دانيال يدخل مصر من بوابة الإسكندرية ومطروح
العالم

إعصار دانيال يدخل مصر من بوابة الإسكندرية...

العالم