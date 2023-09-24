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أبراج الدوحة تكتسي باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
أبراج الدوحة تكتسي باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

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شاركت أبراج العاصمة القطرية الدوحة السعودية في احتفالاتها باليوم الوطني الـ 93، حيث اكتست باللون الأخضر والعلم السعودي.

وأظهر فيديو نشرته قناة “العربية”، أبراج الدوحة وهي تضاء بالعلم السعودي احتفالًا باليوم الوطني.

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وشاركت عدد من الدول السعودية في احتفالها باليوم الوطني، وكان من بينها إيرلندا، إذ أضاء جسر صامويل بيكيت في العاصمة دبلن أنواره بعلم السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.

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