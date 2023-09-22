أبرز أرقام أحمد شراحيلي قبل إصابته بالرباط الصليبي

أربك المدافع الدولي أحمد شراحيلي، حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو، بعد تأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لفترة طويلة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

إصابة أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي

وتعرض أحمد شراحيلي لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد ضد الفتح بالأمس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 74.

وأعلن نادي الاتحاد بعد ذلك أن الفحوصات الطبية التي أجراها شراحيلي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، على أن يُحدد الجهاز الطبي موعد وإجراءات خضوعها للعملية الجراحية لاحقًا.

أبرز أرقام شراحيلي مع الاتحاد

ويُعد أحمد شراحيلي من الركائز الأساسية في تشكيلة الاتحاد، وسيعمل نونو سانتو على تجهيز بديل قوي له، خاصة أنه يفتقد لمدافعه الآخر الأساسي، أحمد حجازي لتعرضه للإصابة ذاتها نهاية الموسم الماضي.

وسجل شراحيلي حضورًا كاملًا مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 7 مباريات بشكل أساسي، ولم يُستبدل سوى في لقاء الأمس الذي شهد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقام أحمد شراحيلي بافتكاك واحد ناجح بدقة بلغت 25%، وشتت 24 كرة، ومنع التسديد مرتين، وقطع 16 كرة، وقام بـ444 تمريرة ناجحة بدقة 93.9%، فيما بلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 90.8%، ولديه مراوغتان.

كما ساهم أحمد شراحيلي في تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، بعدما شارك في 23 لقاء، بمعدل 2003 دقيقة، وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.