أبرز أرقام رومان سايس قبل الانتقال للشباب

نجحت إدارة نادي الشباب في التعاقد مع النجم المغربي الدولي رومان سايس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يحسم الصفقة

وأعلن نادي الشباب بالأمس، عن نجاح الإدارة برئاسة خليف الهويشان، في ضم رومان سايس، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري.

وتطمح الجماهير الشبابية في ظهور النجم المغربي الدولي بشكل مميز، والمساهمة في تحسين النتائج، بعد البداية المحبطة للفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، حيث خسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

أرقام رومان سايس

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام رومان سايس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، ومنحته تقييمًا 7 درجات على مستواه في الموسم الماضي.

وشارك النجم المغربي في 25 مباراة ضمن منافسات الدوري القطري موسم 2022\ 2023، ونجح في تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 82%، ومعدل الكرات الطويلة الناجحة 5 كرات لكل مباراة.

وقام رومان سايس صاحب الـ33 عامًا، بتشتيت الكرة 84 مرة، و27 افتكاكًا للكرة، و30 تدخلًا على الكرة، ووصل معدل ربحه للالتحام 4.6 التحام لكل لقاء بنسبة تبلغ 59%.