أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر

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أعادت منصة أبشر التذكير بإمكانية استبدال لوحة المركبة إلكترونيًا عبر المنصة بكل سهولة من موقع الشخص المتواجد فيه.
وقالت أبشر في مقطع فيديو نشرته على حسابها بمنصة “إكس” “استبدال اللوحات كان يحتاج مواعيد.. واللوحات التالفة كانت تحتاج مراجعات ومشاوير”.
وأضافت “لكن الحين يمكن التبليغ عن اللوحات المفقودة واستبدالها أو إضافة شعار مميز للوحة أو تغيير مقاس اللوحة أو استخراج اللوحات بدل تالف”.
وأشار “صار مع أبشر بضغطة زر تحولت الإجراءات الطويلة إلى بسيطة وسريعة.. واللوحات توصلك الحين ولمكانك ولكل أنحاء السعودية”.
وكان الأمن العام قد ذكر في وقت سابق أن الخدمة الإلكترونية الأفراد تمكنه من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز، أو بشكل طولي، دون زيارة مقار المرور، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
بكل سهولة.. استبدل لوحة مركبتك عبر منصة #أبشر ومن مكانك
– لتغيير مقاس اللوحة
– لاضافة شعار مميز للوحة
– للوحات المفقودة
– للوحات بدل تالف https://t.co/scEh8S6Qvx
#أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/DOl8dFabgL
— أبشر (@Absher) September 25, 2023