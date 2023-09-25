أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر

أعادت منصة أبشر التذكير بإمكانية استبدال لوحة المركبة إلكترونيًا عبر المنصة بكل سهولة من موقع الشخص المتواجد فيه.

التبليغ عن استبدال اللوحات وفقدانها

وقالت أبشر في مقطع فيديو نشرته على حسابها بمنصة “إكس” “استبدال اللوحات كان يحتاج مواعيد.. واللوحات التالفة كانت تحتاج مراجعات ومشاوير”.

وأضافت “لكن الحين يمكن التبليغ عن اللوحات المفقودة واستبدالها أو إضافة شعار مميز للوحة أو تغيير مقاس اللوحة أو استخراج اللوحات بدل تالف”.

وأشار “صار مع أبشر بضغطة زر تحولت الإجراءات الطويلة إلى بسيطة وسريعة.. واللوحات توصلك الحين ولمكانك ولكل أنحاء السعودية”.

خطوات تقديم طلب استبدال اللوحات

وكان الأمن العام قد ذكر في وقت سابق أن الخدمة الإلكترونية الأفراد تمكنه من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز، أو بشكل طولي، دون زيارة مقار المرور، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.

اختيار إدارة المركبات.

تحديد نوع المركبة، ثم اختيار استبدال لوحات المركبة.