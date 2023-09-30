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بسبب شكاوى ارتفاع درجة حرارة الجهاز

أبل تتحرك سريعًا لإصلاح مشاكل هاتف أيفون 15

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
أبل تتحرك سريعًا لإصلاح مشاكل هاتف أيفون 15
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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استجابت شركة أبل، للشكاوى الواردة من عملاء أجهزة آيفون 15 الجديد، بعد أقل من أسبوعين من طرح الهاتف المحمول الجديد الذي يعد الأغلى في تاريخ هواتف أبل.

رد أبل على شكاوى العملاء

وردت شركة أبل، اليوم السبت، على شكاوى العملاء، بشأن سخونة الأجهزة عند شحنها أو اللعب عليها، مؤكدة أن سبب هذا الخلل متعلق بالبرمجيات وأن الإصلاحات ستأتي قريبًا.

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وقالت الشركة، إن الجهاز يمكن أن يصبح أكثر سخونة في الأيام الأولى من الاستخدام، حيث يحتاج الجهاز وقتًا إضافيًا للإعداد واستعادة بيانات المستخدم، وأن سبب سخونة الجهاز بسبب خلل في أحدث برامج iOS 17، وبسبب بعض تطبيقات الطرف الثالث التي تزيد من تحميل النظام. 

سخونة الجهاز

شكا بعض المقتنين الأوائل لأجهزة “آيفون 15 برو” و”برو ماكس” التي تنتجها شركة “أبل” من أنها تصبح ساخنة للغاية أثناء الاستخدام أو الشحن، في انتكاسة محتملة للمنتج الرئيسي للشركة.

وانتشرت شكاوى على منتديات “أبل” عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “ريديت” (Reddit) و”إكس”. ويقول العملاء إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يصبح ساخناً عند اللمس أثناء اللعب أو إجراء مكالمة هاتفية أو دردشة مصورة عبر “فيس تايم”. وبالنسبة لمستخدمين، تكون المشكلة أكثر وضوحاً أثناء توصيل الجهاز بالشاحن.

عيب خطير بهاتف آيفون 15

تلقى موظفو الدعم الفني في “أبل” مكالمات عن المشكلة أيضاً. وأحالوا العملاء إلى مقال قديم للدعم عن كيفية التعامل مع أجهزة “آيفون” إذا أصبحت ساخنة أو باردة للغاية. يشير الإشعار إلى أن ارتفاع الحرارة قد يحدث عند استخدام التطبيقات كثيفة البيانات أو شحن أو ضبط إعدادات جهاز جديد لأول مرة. ولم يستجب ممثل “أبل” ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لطلب التعليق.

وفي وقت سابق، أصدرت شركة Apple تحذيرًا لعملائها بشأن تغيير لون أجهزة iPhone الجديدة، بينما اعترفت الشركة بأن طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديدين يمكن أن يتغير لونهما سريعًا.

تغيير لون آيفون 15

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقريرها: إنه يمكن أن يتغير لون إطارات التيتانيوم الموجودة على هذه الأجهزة، وهي إضافة جديدة لأجهزة iPhone، ولكنها تؤثر على لون الجهاز بمجرد الإمساك به، وفقًا للشركة.

وردت شركة “أبل” على ما ورد من شكاوى بشأن تغير لون الإطار المعدني لهاتف “آيفون 15 برو” بعد فترة قصيرة من الاستخدام، بالقول: إن حمل هاتف “آيفون 15 برو” و”آيفون 15 برو ماكس” بدون حافظة يمكن أن يؤثر على لون إطار التيتانيوم الجديد، على الأقل مؤقتًا.

إرشادات لتنظيف هاتف آيفون 15

وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية.

وسيؤدي مسح جهاز “آيفون” بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر إلى استعادة المظهر الأصلي وتتمثل أهم طرق تنظيف في الآتي:

  • فصل جميع الكابلات ووقف تشغيل جهاز “آيفون”.
  • استخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر، على سبيل المثال قطعة قماش خاصة بالعدسات.
  • تجنب وصول الرطوبة إلى الفتحات.
  • عدم استخدام منتجات التنظيف إلا إذا اتبعت تعليمات تنظيف جهاز “آيفون”.
  • عدم استخدام الهواء المضغوط.

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