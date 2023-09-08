أبل تخسر 200 مليار دولار في يومين

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تراجعت أسهم شركة أبل الأمريكية، الخميس، وهي في طريقها لمحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين فقط، بسبب تقارير تفيد بأن الصين تخطط لحظر استخدام هواتف آيفون في المؤسسات الحكومية.
وقالت تقارير: إن الصين قامت في الأسابيع القليلة الماضية بتشديد القيود المفروضة على استخدام موظفي الدولة لأجهزة آيفون، وطلبت من الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية التوقف عن استخدام الهواتف التي تنتجها شركة أبل في العمل.
وانخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بنسبة تصل إلى 5.1 بالمائة، ليصل انخفاضها الذي استمر يومين إلى 6.8 بالمائة.
وتعد شركة أبل العنصر الأكبر في مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، مما يضيف إلى عمليات بيع أوسع نطاقًا ناجمة جزئيًّا عن سلسلة من المشكلات في الصين.
ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعًا وسط أزمة طويلة الأمد في سوق العقارات، مما يهدد الطلب على كل شيء من السلع الأساسية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية. تعتبر شركة تصنيع آيفون الصين أكبر سوق خارجي لها وقاعدة إنتاج عالمية.
ومما يزيد من مشاكل شركة أبل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع بيع السندات، وسط مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تكثيف معركته ضد التضخم مع بقاء الاقتصاد الأمريكي مرنا.