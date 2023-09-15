أبل تطالب موظفيها بالتكتم على مستويات إشعاع آيفون 12

نشرت بلومبرغ تقريرًا أشارت فيه إلى أن شركة أبل طالبت موظفيها بالتكتم على أمر مستويات الإشعاع في آيفون 12.

مستويات الإشعاع في آيفون 12

وبحسب التقرير، نصحت شركة أبل فريق الدعم الفني التابع لها بعدم تقديم أي معلومات عندما يسأل المستهلكون عن مخاطر الإشعاع.

وأصدرت الشركة تعليمات للعمال بأن يقولوا إنهم ليس لديهم ما يشاركونه، وطُلب منهم التأكيد على أنه لا يمكن إرجاع الهواتف أو استبدالها بعد أسبوعين من الشراء.

وتقول أبل: إن آيفون 12 مثله مثل أي جهاز آخر لديها خضع لاختبارات السلامة.

فرنسا وبلجيكا

وأمس الخميس، أعلنت بلجيكا أنها ستحلل المخاطر الصحية التي قد تنطوي على استخدام آيفون 12.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان فرنسا عزمها حظر الهاتف بسبب تخطيه الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منه التي يمتصها جسم الإنسان.

من جانبها دافعت شركة أبل عن طراز آيفون 12 الخاص بها وقالت في بيان لها: إن هاتف آيفون 12 تم اعتماده من قبل العديد من الهيئات الدولية باعتباره متوافقًا مع معايير الإشعاع العالمية، وأنها قدمت العديد من نتائج مختبرات أبل والجهات الخارجية التي تثبت امتثال الهاتف للوكالة الفرنسية، وأنها ستطعن في النتائج التي توصلت إليها.