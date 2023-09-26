حريق يلتهم محال تجارية بحي السليمانية بجدة ولا إصابات أبل تطرح نظام التشغيل macOS Sonoma 255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير تخفيضات أوبك+ ترفع أسعار خامات النفط الثقيلة عالميًّا موعد نشاط بحر العرب وتكون الأعاصير مروجو مخدرات ومخالفون للذوق العام بقبضة رجال الأمن سكني: لا يزال العمل قائمًا لإيداع مبالغ الدعم فراس البريكان: جئت لإثبات ذاتي في الأهلي ظهور نادر لأيقونة هوليوود بروس ويليس بعد إصابته بالخرف 8 إنجازات لـ ريف بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030
أصدرت شركة أبل التحديث المستقر لنظام التشغيل MacOS Sonoma .
وقال الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر منصة إكس: أعلنت Apple عن تحديث macOS Sonoma لأجهزة:
– iMac (2019 أو أحدث)
– iMac Pro (2017)
– ماك برو (2019 أو أحدث)
– Mac Studio (2022 أو أحدث)
– MacBook Air (2018 أو أحدث)
– ماك ميني (2018 أو أحدث)
– ماك بوك برو (2018 أو أحدث)
وطرحت شركة أبل في شهر يونيو، أحدث إصدار من سفاري الذي قدم دعمًا للملفات الشخصية، كمل تتيح هذه الميزة للمستخدمين إبقاء تصفحهم منفصلًا للعمل والحياة الشخصية وغيرها.
وقال صانع آيفون: إن كل ملف تعريف سيكون له سجل منفصل وملفات تعريف الارتباط والإضافات ومجموعات علامات التبويب والمفضلات.
سيحتوي نظام macOS Sonoma على وضع لعب جديد، أثناء اللعب على أجهزة ماك التي تعمل بنظام Apple Silicon، سيعطي هذا الوضع الأولوية مؤقتًا لأداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
علاوة على ذلك، سيعمل وضع الألعاب أيضًا على تقليل زمن الوصول الصوتي لسماعات AirPods بالإضافة إلى زمن انتقال الإدخال لبعض وحدات التحكم في الألعاب المتصلة عبر البلوتوث.