أبل تطرح نظام التشغيل macOS Sonoma

أصدرت شركة أبل التحديث المستقر لنظام التشغيل MacOS Sonoma .

تحديث macOS Sonoma

وقال الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر منصة إكس: أعلنت Apple عن تحديث macOS Sonoma لأجهزة:

– iMac (2019 أو أحدث)

– iMac Pro (2017)

– ماك برو (2019 أو أحدث)

– Mac Studio (2022 أو أحدث)

– MacBook Air (2018 أو أحدث)

– ماك ميني (2018 أو أحدث)

– ماك بوك برو (2018 أو أحدث)

ملفات تعريف سفاري

وطرحت شركة أبل في شهر يونيو، أحدث إصدار من سفاري الذي قدم دعمًا للملفات الشخصية، كمل تتيح هذه الميزة للمستخدمين إبقاء تصفحهم منفصلًا للعمل والحياة الشخصية وغيرها.

وقال صانع آيفون: إن كل ملف تعريف سيكون له سجل منفصل وملفات تعريف الارتباط والإضافات ومجموعات علامات التبويب والمفضلات.

نوع اللعبة

سيحتوي نظام macOS Sonoma على وضع لعب جديد، أثناء اللعب على أجهزة ماك التي تعمل بنظام Apple Silicon، سيعطي هذا الوضع الأولوية مؤقتًا لأداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

علاوة على ذلك، سيعمل وضع الألعاب أيضًا على تقليل زمن الوصول الصوتي لسماعات AirPods بالإضافة إلى زمن انتقال الإدخال لبعض وحدات التحكم في الألعاب المتصلة عبر البلوتوث.