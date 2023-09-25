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شكاوى الكثير من العملاء بعد اقتناء الجهاز

أبل تعترف بعيب خطير في هواتف آيفون 15 وطريقة حلها

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
أبل تعترف بعيب خطير في هواتف آيفون 15 وطريقة حلها
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أصدرت شركة Apple تحذيرًا لعملائها بشأن تغيير لون أجهزة iPhone الجديدة، بينما اعترفت الشركة بأن طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديدين يمكن أن يتغير لونهما سريعًا.

عيب خطير بهاتف آيفون 15

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقريرها اليوم الاثنين: إنه يمكن أن يتغير لون إطارات التيتانيوم الموجودة على هذه الأجهزة، وهي إضافة جديدة لأجهزة iPhone، ولكنها تؤثر على لوم الجهاز بمجرد الإمساك به، وفقًا للشركة.

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وردت شركة “أبل” على ما ورد من شكاوى بشأن تغير لون الإطار المعدني لهاتف “آيفون 15 برو” بعد فترة قصيرة من الاستخدام، بالقول: إن حمل هاتف “آيفون 15 برو” و”آيفون 15 برو ماكس” بدون حافظة يمكن أن يؤثر على لون إطار التيتانيوم الجديد، على الأقل مؤقتًا.

تغير لون الإطار

وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية.

وذكرت “أبل” عبر موقعها الإلكتروني أن الهواتف الجديدة تتميز بزجاج ذات تشطيبات غير لامعة متطورة إما على الزجاج الخلفي أو حول منطقة الكاميرا، وأنه مع الاستخدام العادي، قد يُظهر الزجاج المزخرف الموجود على “آيفون” علامات نقل المواد من الأشياء التي تتلامس مع الهاتف، مثل الجينز أو العناصر الموجودة في الجيب. وقد يشبه نقل المواد الخدش، ولكن يمكن إزالته في معظم الحالات.

تحذيرات من مواد تنظيف الهواتف

وقالت صحيفة “ذا صن”: إنه على الرغم من أنها قد تكون أخبارًا مخيبة للآمال للأشخاص الذين دفعوا مبلغًا ضخمًا يبلغ 999 جنيهًا إسترلينيًّا أو 1199 جنيهًا إسترلينيًّا على التوالي لأجهزة Pro وPro Max الجديدة، إلا أن هناك حلًّا سهلًا لحسن الحظ.

ووُضعت إرشادات تحث مالكي iPhone على عدم استخدام بخاخات الأيروسول أو منظفات الرش أو مواد التبييض أو منتجات بيروكسيد الهيدروجين مباشرة على أجهزتهم لإصلاح المشكلة. يمكن أن تتسرب هذه المنتجات إلى الهاتف عبر مكبرات الصوت أو منفذ الشحن وتسبب تلفًا داخليًّا.

إرشادات لتنظيف هاتف آيفون

وسيؤدي مسح جهاز “آيفون” بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر إلى استعادة المظهر الأصلي وتتمثل أهم طرق تنظيف في الآتي:

  • فصل جميع الكابلات ووقف تشغيل جهاز “آيفون”.
  • استخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر، على سبيل المثال قطعة قماش خاصة بالعدسات.
  • تجنب وصول الرطوبة إلى الفتحات.
  • عدم استخدام منتجات التنظيف إلا إذا اتبعت تعليمات تنظيف جهاز “آيفون”.
  • عدم استخدام الهواء المضغوط.

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