Icon

شكاوى من انقطاع الكهرباء وتلف الأجهزة والشركة توضح آلية التعويض Icon تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين Icon افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة ضمن تقويم فعاليات جدة Icon شاموسكا يقود التعاون لتحقيق أفضل انطلاقة Icon 4 أرقام مميزة تُبرز تألق النصر هذا الموسم Icon نادي الاتحاد يُغادر إلى أصفهان لملاقاة سباهان Icon رونالدو أكثر لاعب في العالم مساهمة بالأهداف هذا الموسم Icon هل التسجيل في حساب المواطن متاح للدفعات القادمة؟ وماذا عن الدعم الإضافي؟ Icon موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون Icon الفيحاء يُنهي سلسلة مميزة لنادي الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة اليوم بالجولة الثامنة

أبها والرياض يسعيان لتعديل المسار

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
أبها والرياض يسعيان لتعديل المسار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى فريقا أبها والرياض، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

مباراة أبها والرياض

ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها والرياض عند الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل

الفاشينيستا فاطمة المؤمن تواجه قرارًا جديدًا في قضيتها

الفاشينيستا فاطمة المؤمن تواجه قرارًا جديدًا في قضيتها

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الرياض في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

مباراة أبها والرياض
موعد المباراة – المصدر @abhaFC

الفريقان يسعيان لتصحيح الأوضاع

ويدخل أبها والرياض مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث حقق أصحاب الأرض فوزين، فيما اكتفى الضيوف بفوز وحيد، وعانيا من تذبذب النتائج والأداء، ليتراجعا في الترتيب.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الرياض لاستعادة توازنه بعد خسارته في 5 مباريات متتالية.

نادي الرياض
لاعبو الفريق – المصدر @AlRiyadhFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن