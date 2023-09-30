أبها والرياض يسعيان لتعديل المسار

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يسعى فريقا أبها والرياض، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها والرياض عند الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الرياض في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.
ويدخل أبها والرياض مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث حقق أصحاب الأرض فوزين، فيما اكتفى الضيوف بفوز وحيد، وعانيا من تذبذب النتائج والأداء، ليتراجعا في الترتيب.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الرياض لاستعادة توازنه بعد خسارته في 5 مباريات متتالية.