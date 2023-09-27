أبها وهجر يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق ريال مدريد يستعيد توازنه بهدفين في لاس بالماس المرور: أمنوا على سياراتكم قبل الأحد القادم أبها وهجر يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد العدالة معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 وجهة ملهمة بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة لقطات لهطول أمطار غزيرة على الطائف تنفيذ فرضية حريق وإخلاء داخل مدينة حفر الباطن الجامعية تسمية مزاد الإبل بعنيزة بـ ضاحية عنيزة لمزادات الإبل كوريا الشمالية تفرج عن الجندي الأمريكي وتطرده من البلاد
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها وهجر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك لموسم 2023/ 2024، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبدأت مباراة أبها وهجر المقامة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وفرض فارس الجنوب سيطرته على اللعب منذ انطلاق اللقاء.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليستمر اللاعبون في الضغط، وسط تألق دفاعي للاعبي هجر.
وكاد فارس الجنوب أن يهز الشباك عند الدقيقة 25، إلا أن حارس المرمى حاتم الجهني واصل التألق، وحافظ على نظافة شباكه، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل أبها وهجر.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك مبكرًا وتسهيل مهمته في الفوز، فيما يسعى هجر لتحقيق مفاجأة والتأهل إلى الدور التالي من كأس الملك.