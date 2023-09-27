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ضمن منافسات كأس الملك

أبها وهجر يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
أبها وهجر يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها وهجر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك لموسم 2023/ 2024، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل أبها وهجر

وبدأت مباراة أبها وهجر المقامة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وفرض فارس الجنوب سيطرته على اللعب منذ انطلاق اللقاء.

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أبها وهجر
جانب من المباراة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليستمر اللاعبون في الضغط، وسط تألق دفاعي للاعبي هجر.

أبها وهجر
جانب من المباراة

وكاد فارس الجنوب أن يهز الشباك عند الدقيقة 25، إلا أن حارس المرمى حاتم الجهني واصل التألق، وحافظ على نظافة شباكه، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل أبها وهجر.

أبها وهجر
جانب من المباراة

الفريقان يسعيان للفوز

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك مبكرًا وتسهيل مهمته في الفوز، فيما يسعى هجر لتحقيق مفاجأة والتأهل إلى الدور التالي من كأس الملك.

 

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