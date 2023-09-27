Icon

لقطات ليلية جذابة لـ العاصمة المقدسة Icon أبها يُكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس الملك Icon الفاشينيستا فاطمة المؤمن تواجه قرارًا جديدًا في قضيتها Icon رصد مخالفة عدم وجود تأمين للمركبة مرة كل 15 يومًا Icon إعدام جماعي لـ 5 ملايين طائر كالويليا بتنزانيا Icon الخليج يعبر العدالة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك Icon استخدام أي منتج دوائي مرهون بتسجيله لدى الغذاء والدواء Icon بروق قوية تضيء سماء شرق جدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق Icon ريال مدريد يستعيد توازنه بهدفين في لاس بالماس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على هجر بصعوبة

أبها يُكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس الملك

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
أبها يُكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد هجر ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023/ 2024، بتحقيق فارس الجنوب لفوز صعب بهدف دون رد.

تعادل أبها ضد هجر

وانطلقت مباراة أبها ضد هجر التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وفرض الفريق صاحب الأرض سيطرته على اللعب منذ بداية اللقاء.

قد يهمّك أيضاً
مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني

مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني

ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليستمر اللاعبون في الضغط، وسط تألق دفاعي للاعبي هجر.

أبها وهجر
جانب من المباراة

وكاد الفريق صاحب الأرض أن يهز الشباك عند الدقيقة 25، إلا أن حارس المرمى حاتم الجهني واصل التألق، وحافظ على نظافة شباكه، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

واتسمت المباراة بالهدوء من لاعبي الفريقين، وسط أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وتألق حاتم الجهني مجددًا، وأنقذ فرصة خطيرة عند الدقيقة 72، لتنتهي أحداث الشوط الثاني من المباراة بالتعادل بنتيجة 0/ 0.

أبها ضد هجر
جانب من المباراة

هدف قاتل لأحمد عبده

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، ونجح أحمد عبده في هز الشباك عند الدقيقة 93، لتستمر محاولات الفريقين لهز الشباك مرة أخرى، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز أبها ضد هجر، ليكون آخر الصاعدين إلى ثمن نهائي بطولة كأس الملك.

أبها ضد هجر
لاعبو الفريق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج
أخبار رئيسية

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية...

أخبار رئيسية
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

وظائف
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل

وظائف
كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !
السعودية اليوم

كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة...

السعودية اليوم
سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد
آخر الاخبار

سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد

آخر الاخبار
ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة
أخبار أمنية

ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم...

أخبار أمنية
منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية
آخر الاخبار

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها...

آخر الاخبار
نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن
حصاد اليوم

نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6...

حصاد اليوم