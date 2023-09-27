أبها يُكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد هجر ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023/ 2024، بتحقيق فارس الجنوب لفوز صعب بهدف دون رد.

تعادل أبها ضد هجر

وانطلقت مباراة أبها ضد هجر التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وفرض الفريق صاحب الأرض سيطرته على اللعب منذ بداية اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليستمر اللاعبون في الضغط، وسط تألق دفاعي للاعبي هجر.

وكاد الفريق صاحب الأرض أن يهز الشباك عند الدقيقة 25، إلا أن حارس المرمى حاتم الجهني واصل التألق، وحافظ على نظافة شباكه، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

واتسمت المباراة بالهدوء من لاعبي الفريقين، وسط أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وتألق حاتم الجهني مجددًا، وأنقذ فرصة خطيرة عند الدقيقة 72، لتنتهي أحداث الشوط الثاني من المباراة بالتعادل بنتيجة 0/ 0.

هدف قاتل لأحمد عبده

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، ونجح أحمد عبده في هز الشباك عند الدقيقة 93، لتستمر محاولات الفريقين لهز الشباك مرة أخرى، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز أبها ضد هجر، ليكون آخر الصاعدين إلى ثمن نهائي بطولة كأس الملك.