أب ليبي ينهار بعد انتشال ابنه من أسفل الركام الشؤون الإسلامية تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بجوائز تبلغ 7 ملايين ريال الاتحاد يختار ملعبه في دوري أبطال آسيا الداخلية تعرض جهاز التأشيرة السياحية لزوار معرض سيتي سكيب ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة أبرز أرقام موديست قبل الانتقال للأهلي المصري الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبار القدرات العامة 8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا الخطوط السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته في مطار البحر الأحمر الدولي
وثق مقطع فيديو متداول، انهيار ليبي لحظة انتشال جثمان ابنه من تحت الركام بمدينة درنة الذي دمرته الفيضانات بسبب إعصار دانيال.
وأظهر الفيديو، الأب وهو يدخل في نوبة بكاء، بعدما ظهرت فرق الإنقاذ وهي تنتشل جثة الابن من تحت الركام، ووضعه داخل كيس مخصص لنقل الموتى.
وكان وزير في حكومة شرق ليبيا، قال اليوم الأربعاء، إنه تم إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير، وربما يتضاعف بعد أن تعرضت المدينة لفيضانات كارثية.
وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني، لوكالة “رويترز” إن البحر يواصل لفظ عشرات الجثث، مضيفًا أن إعادة الإعمار ستتكلف مليارات الدولارات.
من جهتها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا اليوم الأربعاء، في منشور على منصة إكس، أن ما لا يقل عن 30 ألفًا نزحوا في درنة، المدينة الأكثر تضررا من إعصار دانيال.
وأضافت المنظمة أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربتها العاصفة بما في ذلك بنغازي هو 6085 شخصًا، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد.