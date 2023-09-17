أجندة موسم الرياض 2023.. متحف الأساطير ونادي الملاكمة ومناطق جديدة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تفاصيل أجندة موسم الرياض 2023 الترفيهية، والذي سينطلق في 28 أكتوبر المقبل، وعلى رأس تلك الأجندة “كأس موسم الرياض” بمشاركة قطبي العاصمة السعودية الهلال والنصر إلى جانب نادٍ عالمي بنظام الدوري.

كأس موسم الرياض

كما أعلن آل الشيخ عن إقامة كأس موسم الرياض لأبرز أبطال التنس العالميين، كامتداد للبطولات الدولية التي تستضيفها المملكة في السنوات الأخيرة في جميع الرياضات.

وبحسب آل الشيخ في فيديو موسم الرياض الذي أطلق قبل ساعات، سيكون هناك نزال “حزام موسم الرياض”، والذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

متحف أساطير الرياضة

كما سيقام على هامش الموسم متحف أساطير الرياضة، والذي يضم أكثر من 30 ألف قطعة تذكارية بنسخها الأصلية وهو الأكبر في العالم ويعتبر الثاني بعد فرع مدريد، فضلاً عن متحف آخر يحكي حياة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، كما سيحوي جوائزه وألقابه التي حصل عليها طوال مسيرته. وقد صمم هذا المتحف بطريقة عصرية تتناسب وشخصية الدون البرتغالي.

في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة وتجارب ترفيهية عالمية 🔥🇸🇦❤️🙏🏻#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/jX67Ekyx5R — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 16, 2023

نادي الملاكمة

وبالشراكة مع مايك تايسون، سيكون هناك نادي ملاكمة يحتوي على أول صالة ألعاب رياضية متخصصة لتدريب وتطوير المهتمين بالملاكمة.

ولعشاق المصارعة، سيطلق مركز لتجربة ومتجر WWE وتم تخصيصه للجماهير للاستمتاع بلقاء مشاهير اللعبة باستخدام التقنية، لعيش تجربة مثيرة معهم داخل الحلبة.

مناطق جديدة

كما استحدثت مناطق جديدة سيتم افتتاحها في موسم الرياض هذا العام، منها منطقة “بوليفارد هول” والتي تم إنشاءها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وهي مبنى استثنائي مُتعدد الاستخدامات ومجهز بأحدث التقنيات العالمية التي تخدم الفعاليات بمعايير فنية وتقنية عالية، لتستضيف حفل الافتتاح والنزال المرتقب، إضافة إلى باقي الفعاليات الكبرى التي سيستضيفها الموسم ومنها المباريات الكروية.

أقوى نزال للملاكمة

ولبى القائمون على موسم الرياض في نسخته الرابعة، حلم الملايين من عشاق الملاكمة والفنون القتالية، وذلك بالإعلان رسمياً عن تنظيم نزال يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية “تايسون فيوري وفرانسيس أجانو”، وذلك في 28 أكتوبر.

وستقام المواجهة المثيرة بين بطل العالم للوزن الثقيل والبطل السابق في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل في يو إف سي.

وستقام المباراة في حلبة ملاكمة منظمة وفقاً لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، وتم التوصل لاتفاق بين شركات عدة لتنظيم الحدث، بما في ذلك الشركات المروجة للملاكمين، وذلك بالتزامن مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة.

ويترقب جمهور الملاكمة هذه المواجهة التاريخية لمعرفة من هو “أشرس رجل على وجه الأرض” وفقاً للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس “موسم الرياض”: “إن موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة سيشهد بعد افتتاحه مباراة ملاكمة مثيرة بين بطلين، تايسون فيوري ضد فرانسيس أنجانو، ومثل هذه المواجهة ستضع معياراً جديداً لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته، كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم”.