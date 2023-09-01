Icon

إحباط تهريب 59 كيلو قات في جازان Icon ميتروفيتش يسجل هدفًا عالميًّا في مرمى الاتحاد Icon عزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل بسبب فاغنر Icon ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة Icon رومارينيو يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد Icon سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد Icon مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج Icon توقعات بأتربة وأمطار على 8 مناطق خلال ساعات Icon أجواء باردة بين السحب والجبال تنعش ليالي أبها Icon القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد ميلان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تزامنًا مع ارتفاع الحرارة بعدة مناطق

أجواء باردة بين السحب والجبال تنعش ليالي أبها

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
أجواء باردة بين السحب والجبال تنعش ليالي أبها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقفت لقطات ساحرة الأجواء الباردة التي تعيشها ليالي أبها بين السحب والجبال، والتي باتت ملتقى الزوار من الأهالي والسياح للاستمتاع بأجوائها الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق.

ونشر الحساب الرسمي لروح السعودية بمنصة “إكس” فيديو يظهر جمال وأجواء ليالي أبها في منطقة عسير، والتي تميزت بأجواء تخللتها السحب والجبال في مشهد جمالي ساحر لكل زوارها والوافدين إليها.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لمختلف التخصصات

وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لمختلف التخصصات

رياض بودبوز باق في دوري روشن

رياض بودبوز باق في دوري روشن

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”
أخبار رئيسية

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا...

أخبار رئيسية
مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف التعليمية
السعودية اليوم

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم العمل الإسلامي
السعودية اليوم

مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم...

السعودية اليوم
الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال
آخر الاخبار

الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال

آخر الاخبار
تقارير

أزمة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا تضغط...

تقارير
“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على المساهمين
السوق

“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على...

السوق
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم