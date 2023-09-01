أجواء باردة بين السحب والجبال تنعش ليالي أبها

وثقفت لقطات ساحرة الأجواء الباردة التي تعيشها ليالي أبها بين السحب والجبال، والتي باتت ملتقى الزوار من الأهالي والسياح للاستمتاع بأجوائها الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق.

ونشر الحساب الرسمي لروح السعودية بمنصة “إكس” فيديو يظهر جمال وأجواء ليالي أبها في منطقة عسير، والتي تميزت بأجواء تخللتها السحب والجبال في مشهد جمالي ساحر لكل زوارها والوافدين إليها.