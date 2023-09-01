إحباط تهريب 59 كيلو قات في جازان ميتروفيتش يسجل هدفًا عالميًّا في مرمى الاتحاد عزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل بسبب فاغنر ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة رومارينيو يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج توقعات بأتربة وأمطار على 8 مناطق خلال ساعات أجواء باردة بين السحب والجبال تنعش ليالي أبها القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد ميلان
وثقفت لقطات ساحرة الأجواء الباردة التي تعيشها ليالي أبها بين السحب والجبال، والتي باتت ملتقى الزوار من الأهالي والسياح للاستمتاع بأجوائها الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق.
ونشر الحساب الرسمي لروح السعودية بمنصة “إكس” فيديو يظهر جمال وأجواء ليالي أبها في منطقة عسير، والتي تميزت بأجواء تخللتها السحب والجبال في مشهد جمالي ساحر لكل زوارها والوافدين إليها.
ليالي #أبها.. لحظات تعيشها بأجوائها الباردة بين السحب والجبال ⛰️☁️
Instagram 📸: rashud2
للمزيد: https://t.co/Y7UjArXAPb#لاتروح_بعيد pic.twitter.com/Y544LTMydo
— روح السعودية (@VisitSaudiAR) September 1, 2023