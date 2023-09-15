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تتفشى فيه الأمراض الموسمية والزكام

أجواء شهر ربيع الأول لهذا العام

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ صباحاً
أجواء شهر ربيع الأول لهذا العام
المواطن - فريق التحرير

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قال الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق: إن الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية يسمى بربيع الأول، والسنة الهجرية سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها.

موسم الخريف

وأوضح الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أنه سمي ربيعًا لأنه كان يقع وقت التسمية بموسم الخريف، فالعرب القدماء يسمون الخريف ربيعًا والربيع صيفًا، ويسمون الصيف قيظًا، وكانت الشهور العربية تتواءم مع مسمياتها، فجمادى الأولى وجمادى الثانية دليل على شدة البرد، ورمضان دليل على رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.

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أمراض موسمية

وتابع: شهر ربيع الأول لهذه السنة في أوله ينتصف موسم السهيل، وهو موسم الصفري أي أن جميع أيام شهر ربيع الأول تنتشر وتتفشى فيها الأمراض الموسمية الزكام والحساسية في جميع أنواعها، وفي منتصفه يتساوى طول الليل مع النهار، ويعتدل الزمان، وفي نهايته يدخل علينا موسم الوسم، وهو الموسم الذي أمطاره تنبت الأرض.

 

 

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