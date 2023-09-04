أجواء كوميدية في مسرحية شقة لندن مع طارق العلي

أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عرض مسرحية شقة لندن من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، بقاعة الملك عبد العزيز الثقافية – بإدارة التعليم وادي الدواسر.

مسرحية شقة لندن

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس، أجواء كوميدية رهيبة بنعيشها في مسرحية شقة لندن مع الفنان طارق العلي ومجموعة من النجوم ضمن فعاليات جولة المملكة، قاعة الملك عبد العزيز الثقافية – بإدارة التعليم وادي الدواسر.

ولفتت المنصة إلى أن مواعيد عرض المسرحية خلال الفترة من 14-16 سبتمبر الجاري، موضحة أن حجز التذاكر متاح عبر المنصة الإلكترونية.

فعاليات متنوعة

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.