جثث متفحمة وأشلاء بشرية بمبنى يسكنه مشردون بجنوب إفريقيا جمعية تراؤف نموذج عالمي في تقديم الخدمات لأكثر من 9000 يتيم ويتيمة تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في طريف توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق التابعين أجواء ممتعة وحصرية في عروض ديزني أون آيس أماكن توافر عربات الدفع اليدوي في المسجد الحرام القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول الهرب في الجوف إطلاق سراح 5 مصريين مشتبه بهم في قضية طائرة زامبيا المحملة بالذهب الاتحاد يسعى لتحقيق فوز غائب ضد الهلال وفاة 3 وإصابة 4 في حريق منزل بحقل
كشفت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، أجواء عروض ديزني أون آيس الممتعة، مشيرة إلى أنها مستمرة حتى 20 سبتمبر الجاري.
ونوهت منصة عيشها عبر منشور بمنصة إكس، إن حجز التذاكر متاح عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها –اضغط هنا-.
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.
الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.
لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.