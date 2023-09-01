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العروض مستمرة حتى 20 سبتمبر

أجواء ممتعة وحصرية في عروض ديزني أون آيس

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
أجواء ممتعة وحصرية في عروض ديزني أون آيس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، أجواء عروض ديزني أون آيس الممتعة، مشيرة إلى أنها مستمرة حتى 20 سبتمبر الجاري.

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التذاكر متاحة

ونوهت منصة عيشها عبر منشور بمنصة إكس، إن حجز التذاكر متاح عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها –اضغط هنا-.

فعاليات متنوعة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.

 

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