اعتقال 71 تمساحًا هاربًا في الصين السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد انفجار هائل على الشمس وانبعاثات تضرب الأرض الحقيل: نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري النصر يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بثنائية في بيرسيبوليس أحدث برامج صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات أمطار السعودية تتأثر بمنخفضات البحر المتوسط والسودان طول العام التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا أذربيجان تسيطر على 60 موقعًا للجيش الأرميني نيوكاسل يعود إلى إنجلترا بنقطة ثمينة من ميلان
كشف حبيب الشمري، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، عن أحدث برامج الصندوق لتمويل المشروعات الزراعية والتي تم إطلاقها بداية هذا العام 2023، حيث يمنح الصندوق أولوية التمويل والحوافز وبحسب سياسة الائتمان للقطاعات، والمشاريع الزراعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي.
وأوضح الشمري، خلال ظهوره في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن أحدث برامج الصندوق لتمويل المشروعات الزراعية هي: إقراض المشاريع ذات البعد الإستراتيجي، وإقراض مشاريع الأمن الغذائي، وإقراض سلاسل الإمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية، وإقراض المشاريع الابتكارية والنوعية وبراءات الاختراع في القطاع الزراعي.
وأوضح أن برنامج سلاسل الإمداد هو الذي يستثمر فيها الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية وإدارتها بهدف الحصول على عائد سنوي في فترة محددة وتشمل: مشروع مستودعات تبريد، ومختبر منتجات زراعية، ومشروع مركز تسويق المنتجات الزراعية، ومصنع خلايا تبريد، ومختبر أنسجة لدرنات البطاطس، ومركز تسويق وتوزيع أعلاف، ومسلخ أنعام وسوق أنعام وأعلاف، سوق تجميعي للخضار والفاكهة واللحوم.
ومن أبرز أهداف البرامج الجديدة هو دعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق، وتوطين التقنيات المستلزمة في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة. إضافة إلى دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والمشاريع الإنتاجية وتسويق المنتجات الزراعية، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.
حبيب الشمري – المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية يكشف لياهلا عن أحدث برامج الصندوق لتمويل المشروعات الزراعية
#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Qn4EoG4HP7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 19, 2023