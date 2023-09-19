أحدث برامج صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات

كشف حبيب الشمري، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، عن أحدث برامج الصندوق لتمويل المشروعات الزراعية والتي تم إطلاقها بداية هذا العام 2023، حيث يمنح الصندوق أولوية التمويل والحوافز وبحسب سياسة الائتمان للقطاعات، والمشاريع الزراعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي.

أحدث البرامج

وأوضح الشمري، خلال ظهوره في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن أحدث برامج الصندوق لتمويل المشروعات الزراعية هي: إقراض المشاريع ذات البعد الإستراتيجي، وإقراض مشاريع الأمن الغذائي، وإقراض سلاسل الإمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية، وإقراض المشاريع الابتكارية والنوعية وبراءات الاختراع في القطاع الزراعي.

مشروعات برنامج سلاسل الإمداد

وأوضح أن برنامج سلاسل الإمداد هو الذي يستثمر فيها الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية وإدارتها بهدف الحصول على عائد سنوي في فترة محددة وتشمل: مشروع مستودعات تبريد، ومختبر منتجات زراعية، ومشروع مركز تسويق المنتجات الزراعية، ومصنع خلايا تبريد، ومختبر أنسجة لدرنات البطاطس، ومركز تسويق وتوزيع أعلاف، ومسلخ أنعام وسوق أنعام وأعلاف، سوق تجميعي للخضار والفاكهة واللحوم.

أهداف البرامج الجديدة

ومن أبرز أهداف البرامج الجديدة هو دعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق، وتوطين التقنيات المستلزمة في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة. إضافة إلى دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والمشاريع الإنتاجية وتسويق المنتجات الزراعية، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.​