أحمد العقيل: ملعب الملز لن يُغلق وجماهير النصر توترت

كشف الناقد الرياضي أحمد العقيل عن أن ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض لن يُغلق وسيستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

استمرار ملعب الملز

وتحدث العقيل في برنامج “كورة روتانا”: “ملعب الملز مستمر لنهاية الموسم ولن يُقفل وستقام عليه مباريات الهلال بشكل طبيعي”.

وأضاف العقيل: “ملعب الملك فهد الدولي سيغلق بعد مباراة الهلال والنصر في الدور الأول وسيظل مغلقًا حتى يظهر بحلته الجديدة”.

وقالت تقارير إن إدارة الهلال بحثت إقامة بعض مباريات الزعيم في ملعب “الأول بارك” لكن الشروط التي طُرحت على إدارة الهلال قوبلت بالرفض من مجلس إدارة فهد بن نافل.

الناقد الرياضي والقانوني خالد الشعلان تحدث عن الأزمة قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “رفض الهلال يوم 25 أكتوبر من عام 2018، عن طريق طارق التويجري الناقد الرياضي حاليًّا والرئيس التنفيذي لـ الهلال سابقًا، طلب النصر اللعب على ملعب الجمعة، الذي هو ملعب الأول بارك حاليًّا ولهذا، يجب رفض طلب الهلال استنادًا إلى أن الملعب حق قانوني للنصر وثانيًا مبدأ المعاملة بالمثل”.