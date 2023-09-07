أحمد شوبير: هذا الشرط أجبر ليفربول على بيع محمد صلاح لـ الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير تفاصيل جديدة تخص مفاوضات الاتحاد مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال شوبير في برنامج “ملعب أون تايم” على قناة On Time Sports المصرية: “الاتحاد أخبر ليفربول أنه في حال لم يبيعوا محمد صلاح صيف العام الحالي سيحصلون عليه بأقل المبالغ في صيف العام المقبل وهو ما أجبر ليفربول على الموافقة على بيع اللاعب”.

وأضاف شوبير: “ليفربول حاليًّا يحاول إيجاد طريقة لإعلان رحيل اللاعب لتخفيف الصدمة لدى الجماهير، والاتحاد جهز قصرًا لصلاح في جدة، ومُنح كذلك 30 تأشيرة ليأتي بأصدقائه معه من إنجلترا إلى جدة”.

عرض الاتحاد لضم محمد صلاح

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن الاتحاد تقدم بعرض قيمته 251 مليون يورو لضم صلاح بالفترة الحالية.

وفي السياق ذاته، ألمح الإعلامي وليد الفراج إلى اقتراب المصري محمد صلاح من الانضمام لصفوف نادي الاتحاد، وذلك في ظل سعي إدارة أنمار الحائلي لحسم الصفقة.

وقال الفراج عبر حسابه في منصة “إكس”: “فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول لصفقة الأكبر محليًّا ودوليًّا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات، أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الأخيرة، أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير، ننتظر ونشوف”.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن يورجن كلوب وافق على رحيل محمد صلاح إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعد العرض الضخم الذي تقدمت به إدارة العميد.