أحمد عبدالله يطرب جمهور الرياض بأروع أغانيه

أعلن الحساب الرسمي لمنصة “عيشها” عرضًا موسيقيًّا للفنان أحمد عبدالله تقدمه أريا لاونج اليوم بالرياض.

وأوضحت منصة عيشها عبر حسابها بـ”إكس” أن الفنان أحمد عبدالله سيؤدي خلال الحفل أفضل أغانيه أثناء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات اللذيذة.

ولفتت إلى أن الحفل يقام اليوم في الساعة الـ 9 مساءً في مجمع بوابات الرياض، من خلال حجز التذاكر عبر الرابط هنا.