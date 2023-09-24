Icon

الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية Icon مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني Icon الشباب يتأهل لثمن نهائي كأس الملك بصعوبة أمام الباطن Icon بندر بن سلطان عن مقابلة ولي العهد: أسعدت محبيك وأغظت أعداءك Icon الليل يتساوى مع النهار هذا الأسبوع Icon أداء فهد المولد يثير إعجاب الشبابيين Icon مروجو السموم في قبضة مكافحة المخدرات Icon الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك Icon حساب المواطن: السائق الخاص لا يؤثر على مبلغ الدعم Icon العروض البحرية والجوية تزين شاطئ الفناتير بالجبيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة الباطن في كأس الملك

أداء فهد المولد يثير إعجاب الشبابيين

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
أداء فهد المولد يثير إعجاب الشبابيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نال فهد المولد إعجاب جمهور نادي الشباب، وذلك بعد تألقه خلال الدقائق التي شارك فيها في مباراة الباطن في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك.

ماذا قدم فهد المولد ضد الباطن ؟

ونجح المولد في استعادة مستواه حيث صنع الهدف الأول الذي سجله اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو وصنع بعدها فرصتين محققتين للاعب السنغالي حبيب ديالو والأرجنتيني إيفر بانيجا.

قد يهمّك أيضاً
لقطات جمالية لأمطار الحرم المكي الليلية

لقطات جمالية لأمطار الحرم المكي الليلية

ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل

ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل

وكان المولد غادر المباراة بعد دفع اللاعب حسين القحطاني بدلًا منه بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة.

فهد المولد - كاراسكو

ومر المولد مؤخرًا بفترة عصيبة في مسيرته المهنية، حيث تم إيقافه لفترة عن المباريات بسبب تعاطيه المنشطات، كما لم يشارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، بقرار وقتها من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ويسعى الشباب للفوز على الباطن والتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين رفقة أندية الاتفاق والتعاون والحزم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف