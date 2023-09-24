أداء فهد المولد يثير إعجاب الشبابيين

نال فهد المولد إعجاب جمهور نادي الشباب، وذلك بعد تألقه خلال الدقائق التي شارك فيها في مباراة الباطن في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك.

ماذا قدم فهد المولد ضد الباطن ؟

ونجح المولد في استعادة مستواه حيث صنع الهدف الأول الذي سجله اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو وصنع بعدها فرصتين محققتين للاعب السنغالي حبيب ديالو والأرجنتيني إيفر بانيجا.

وكان المولد غادر المباراة بعد دفع اللاعب حسين القحطاني بدلًا منه بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة.

ومر المولد مؤخرًا بفترة عصيبة في مسيرته المهنية، حيث تم إيقافه لفترة عن المباريات بسبب تعاطيه المنشطات، كما لم يشارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، بقرار وقتها من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ويسعى الشباب للفوز على الباطن والتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين رفقة أندية الاتفاق والتعاون والحزم.