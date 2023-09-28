أدنى معدل مواليد في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية

أكد تقرير صادر عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية (Insee)، أن البلاد سجلت أدنى معدل مواليد لها منذ الحرب العالمية الثانية.

أقل بنسبة 2.2%

ووفقًا للتقرير: في عام 2022، ولد 726 ألف طفل، أي أقل بنسبة 2.2% عنها في العام السابق، وأقل بنسبة 13% عما كانت عليه في عام 2010، وأقل بنسبة 20.8% عما كانت عليه في عام 1971، عندما تم الوصول إلى ذروة معدل المواليد بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد أثر انخفاض معدلات المواليد على جميع مناطق البلاد. وعلى وجه الخصوص بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عامًا (أقل بنسبة 3% عما كان عليه في عام 2010) وبين 30 و34 عامًا (أقل بنسبة 4%)، حسبما أفاد التقرير.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع معدل المواليد بنسبة 3% للنساء فوق سن 40 عامًا، كما ارتفع متوسط ​​عمر النساء اللاتي أنجبن لأول مرة من 30.2 سنة إلى 31.2 سنة، كما ارتفع عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من 57% إلى 65%.

وبحسب بحث Drees الذي نشر أمس الأربعاء، ارتفع عدد حالات الإجهاض في فرنسا بشكل ملحوظ عام 2022، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 234 ألفًا على مدى 33 عامًا الماضية.

ولفت البحث إلى أن أحد العوامل المؤثرة على هذا الاتجاه، ويتجلى بشكل خاص بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا، “تمديد فترة فرصة إنهاء الحمل في فرنسا من 12 إلى 14 أسبوعًا.