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بين 12.5 ريال و13.5 ريال للسهم الواحد

“أديس القابضة” تحدد النطاق السعري للاكتتاب العام في تداول

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
“أديس القابضة” تحدد النطاق السعري للاكتتاب العام في تداول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أديس القابضة ( “أديس” أو “الشركة”) عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وذلك على النحو التالي:

تفاصيل تحديد النطاق السعري

– تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 12.5 ريال و 13.5 ريال للسهم الواحد (“النطاق السعري”)

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– تتمثل عملية الطرح طرح ثلاثمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسين (338,718,754) سهماً عادياً (يمثل ما نسبته ثلاثون بالمئة (30 %) من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة) (“أسهم الطرح”)

– يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى ستة وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين (56,453,125) سهماً.

– تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

آلية تحديد سعر الطرح

ومن المقرر أنه سيتم تحديد سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (338,718,754) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى (304,846,879) سهماً، تمثل نسبة (90%) من إجمالي أسهم الطرح.

وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم، الأحد 25/02/1445هـ (الموافق 10/09/2023م) وحتى الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة في يوم الخميس 29/02/1445هـ (الموافق 14/09/2023م).

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