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اكتتاب الأفراد 26 سبتمبر

“أديس” تسعر طرحها عند 13.5 ريال للسهم

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
“أديس” تسعر طرحها عند 13.5 ريال للسهم
المواطن - فريق التحرير

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حددت شركة أديس القابضة اليوم، السعر النهائي لطرحها عند الحد الأعلى البالغ 13.5 ريال، ما يعني ضمانها جمع 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار).

تسعير الاكتتاب

وأوضحت شركة أديس، في بيان على “تداول”، بشأن تسعير الاكتتاب أنها تلقت طلبات بقيمة 286.8 (76.5 مليار دولار) من المستثمرين المؤسسيين، ومن المتوقع أن تجمع الشركة 4.5 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو 30 في المائة من رأسمالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

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سجل الأوامر

وتم إغلاق بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤسسيين. ويجري الاكتتاب للأفراد في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه 4 أكتوبر، ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.

ويقع مقر أديس في مدينة الخبر، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، ومن أهم عملائها أرامكو السعودية ونفط الكويت ونفط الشمال في قطر.

 

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