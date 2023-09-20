أذربيجان تؤيد تطبيع العلاقات مع أرمينيا السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية العثور على دبابة إسرائيلية مسروقة في محل للخردة العلا من حلم إلى أهم الوجهات السياحية العالمية وزير الإعلام يُدشّن معرض تاريخ الدولة السعودية بمقر واس توقعات بهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة غدًا أسرة أمريكية تقاضي جوجل بتهمة الإهمال فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد يونيون برلين احتجاجات تُطالب باستقالة رئيس بنين 10 جامعات تودع مكافأة سبتمبر غدًا
أكد مساعد الرئيس الأذري حكمت حاجييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤيد فكرة تطبيع العلاقات مع أرمينيا.
وأشار حاجييف خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هدف أذربيجان هو الدمج السلمي لسكان قره باغ الأرمن، وأنها تؤيد تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وفق وكالة أنباء نوفوستي.
وأردف أن خطة بلاده لإعادة إدماج السكان الأرمن في إقليم قره باغ الجبلي جاهزة، وتنتظر التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على أن الجانب الأذري اتخذ جميع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وفي وقت سابق اليوم، توصل طرفا النزاع في قره باغ إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية يدخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهرًا.