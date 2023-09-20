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لإعادة إدماج السكان الأرمن في إقليم قره باغ

أذربيجان تؤيد تطبيع العلاقات مع أرمينيا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
أذربيجان تؤيد تطبيع العلاقات مع أرمينيا
المواطن - فريق التحرير

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أكد مساعد الرئيس الأذري حكمت حاجييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤيد فكرة تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

الدمج السلمي لسكان قره باغ

وأشار حاجييف خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هدف أذربيجان هو الدمج السلمي لسكان قره باغ الأرمن، وأنها تؤيد تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وفق وكالة أنباء نوفوستي.

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وأردف أن خطة بلاده لإعادة إدماج السكان الأرمن في إقليم قره باغ الجبلي جاهزة، وتنتظر التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على أن الجانب الأذري اتخذ جميع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، توصل طرفا النزاع في قره باغ إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية يدخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهرًا.

 

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