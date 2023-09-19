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خلال ساعات من شنه عملية عسكرية

أذربيجان تسيطر على 60 موقعًا للجيش الأرميني

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
أذربيجان تسيطر على 60 موقعًا للجيش الأرميني
المواطن - فريق التحرير

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سيطر الجيش الأذربيجاني، مساء الثلاثاء، على أكثر من 60 موقعًا للجيش الأرميني في ناغورني كاراباخ، بعد ساعات من شنه عملية عسكرية في الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع أنار إيفازوف خلال مؤتمر صحفي: أكثر من 60 موقعًا قتاليًّا للقوات الأرمينية (الانفصالية) باتت تحت سيطرة قواتنا المسلحة.

عملية عسكرية

وشنت أذربيجان عملية عسكرية في منطقة كاراباخ، وهي خطوة قد تنذر بحرب جديدة في المنطقة المضطربة، لكن باكو قالت: إنها ضرورية لاستعادة النظام الدستوري، وطرد التشكيلات العسكرية الأرمينية، في حين أعلن انفصاليو الإقليم عن مقتل 25 شخصًا، وأكدوا أنهم عرضوا وقفًا لإطلاق النار وعقد محادثات مع باكو، في وقت أشارت أذربيجان إلى مقتل مدني من جرّاء قصف من الإقليم.

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ودعت أرمينيا- التي تقول: إن قواتها المسلحة ليست في كاراباخ، وأن الوضع على حدودها مع أذربيجان مستقر- أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المساعدة، كما دعت قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة إلى التدخل.

وقف هش لإطلاق النار

ودعت روسيا، التي توسطت في وقف هش لإطلاق النار بعد الحرب في عام 2020، جميع الأطراف إلى وقف القتال. واستعادت أذربيجان في نفس العام مساحات واسعة من الأراضي كانت قد خسرتها في صراع سابق في التسعينيات داخل كاراباخ وحولها.

وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن روسيا على اتصال بكل من أذربيجان وأرمينيا، وحثت الطرفين على إجراء مفاوضات لحل الصراع في الإقليم، مضيفًا أن موسكو تعتبر ضمان سلامة المدنيين أهم قضية.

وعقدت الحكومة الأرمينية اجتماعًا لمجلس الأمن المحلي لمناقشة الوضع، في حين تجمع سكان في المنطقة الحكومية في العاصمة يريفان لمطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

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