Icon

الأحساء والمدينة المنورة الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية Icon خطوات يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي أو النزلة المعوية Icon أرامكو تتوسع عالميًّا بالاستحواذ على إسماكس Icon نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين Icon فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين Icon توضيح من حساب المواطن بشأن استفادة السجين من الدعم Icon وظائف شاغرة للسعوديين في شركة EY Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن Icon المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات Icon سكني: استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
حصاد اليوم
أول صفقة بأعمال التجزئة في أمريكا الجنوبية

أرامكو تتوسع عالميًّا بالاستحواذ على إسماكس

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
أرامكو تتوسع عالميًّا بالاستحواذ على إسماكس
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توصّلت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، لاتفاقية استحواذ كامل على شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس) من مجموعة ساوثرن كروس. وتخضع الصفقة لبعض الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

وتمثّل هذه الصفقة أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية التي تتمتع بأسواق واعدة وجاذبة، كما ستمكّن الصفقة من تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وسيُسهم ذلك أيضًا في فتح فرص جديدة لتسويق مواد (فالفولين) للتشحيم بعد استحواذ أرامكو السعودية على شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.

قد يهمّك أيضاً
بروزوفيتش مرشح لجائزة ذا بيست 2023

بروزوفيتش مرشح لجائزة ذا بيست 2023

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بكلية الحرم المكي

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بكلية الحرم المكي

خطوة مهمة بقطاع التجزئة

وعدّ الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني، هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التجزئة ومواد التشحيم والتجارة. مؤكداً الحرص على اغتنام الفرص التي تتيحها الشركة، حيث يوفر ذلك مزيدًا من أوجه التعاون مع المنظومة التجارية والتصنيعية في أرامكو السعودية, إضافةً إلى أن هذا الاستحواذ يوفر منصة لإطلاق علامة أرامكو السعودية سواءً في تشيلي أو على نطاق أوسع في أمريكا الجنوبية، مما يُسهم في فتح إمكانات كبيرة للاستفادة من أسواق جديدة لمنتجات الشركة، خصوصًا وأن (إسماكس) شركة لديها إمكانات نمو، وتُدار بشكلٍ جيد في تشيلي حيث تزيد خبرتها على 100 عام، مرحباً بانضمام فريق (إسماكس) المتميّز إلى عائلة أرامكو السعودية إذ نطمح لمواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

شركة إسماكس

وتُعدّ (إسماكس) إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، حيث يشمل نطاق أعمالها: محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا وعالميًّا
العالم

بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا...

العالم
محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع
السعودية اليوم

محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا
العالم

النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15...

العالم
لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم
الرياضة

لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم

الرياضة
بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر
السعودية اليوم

بتال القوس يرد على الشريان : راجع...

السعودية اليوم
تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا

السعودية اليوم
لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات
العالم

لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب...

العالم