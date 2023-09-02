أرجنتيني يقود مباراة الحزم ضد النصر

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الحزم ضد النصر ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مباراة الحزم ضد النصر

وتنطلق مباراة الحزم ضد النصر عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

ويتولى طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة داريو هيريرا، مهمة إدارة مباراة الحزم ضد النصر اليوم، ويُساعده برونو كريستيان نافارو وسيباستيان رانييري.

وسيكون محمد البريدي حكمًا رابعًا في مباراة اليوم، فيما سيكون الأرجنتيني هرنان ماسترانجيلو حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الشهري.

الفريقان بدوري روشن

ويدخل الحزم مباراة اليوم، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري روشن.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 6 نقاط.