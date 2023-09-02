Icon

الأمير جلوي بن عبدالله بن جلوي في ذمة الله Icon أرجنتيني يقود مباراة الحزم ضد النصر Icon “تسلا” تكشف عن نسخة معدلة من سيارتها موديل 3 Icon كلوب عن رحيل محمد صلاح للاتحاد: لا شيء يدعو للقلق Icon برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي Icon حالة مطرية على نجران تستمر حتى التاسعة مساء Icon Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم Icon تحذير.. جرعة المكملات الزائدة قد تزيد نمو السرطان Icon بـ900 منتج إعلامي.. “تعليم الرياض” يصدر التقرير الإعلامي التفاعلي لانطلاقة العام الدراسي Icon كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين حديث العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

أرجنتيني يقود مباراة الحزم ضد النصر

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
أرجنتيني يقود مباراة الحزم ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الحزم ضد النصر ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مباراة الحزم ضد النصر

وتنطلق مباراة الحزم ضد النصر عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

هالاند وجوارديولا يتوجان بجائزة الأفضل في أوروبا

هالاند وجوارديولا يتوجان بجائزة الأفضل في أوروبا

مباراة الحزم ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @alhazem_fc

ويتولى طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة داريو هيريرا، مهمة إدارة مباراة الحزم ضد النصر اليوم، ويُساعده برونو كريستيان نافارو وسيباستيان رانييري.

وسيكون محمد البريدي حكمًا رابعًا في مباراة اليوم، فيما سيكون الأرجنتيني هرنان ماسترانجيلو حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الشهري.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الفريقان بدوري روشن

ويدخل الحزم مباراة اليوم، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري روشن.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @alhazem_fc

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة