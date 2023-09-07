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قادمًا من الوحدة الإماراتي

أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي التعاون أمس تعاقده مع اللاعب البرازيلي جواو بيدرو قادمًا من نادي الوحدة الإماراتي وذلك لتدعيم الصفوف الهجومية للفريق.

أرقام جواو بيدرو

وشارك بيدرو مع أندية بني ياس والوحدة والظفرة في الإمارات، في 129 مباراة سجل خلالهم 78 هدفًا.

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وسبق لـ جواو بيدرو اللعب في السعودية مع نادي الفتح وكان ذلك خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

وعلق بيدرو بعد انضمامه لنادي التعاون قائلًا: “سعيد للغاية بأن أكون هنا ، أراكم قريبًا في بريدة”.

جواو بيدرو المنتقل حديثًا لـ التعاون

ويعد بيدرو، مهاجم بديل للاعب الكاميروني لياندر تاوامبا الذي رحل عن صفوف سكري القصيم منضمًا لنادي الأخدود.

وخاض تاوامبا صاحب الـ33 عامًا، 5 مواسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وشارك معه في 158 مباراة، ونجح في تسجيل 82 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي لسكري القصيم، كما قدم 20 تمريرة حاسمة.

وفي وقت سابق، كان عبدالله الفارس مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي الشباب السعودي، أنهى الجدل حول اهتمام الليث بضم اللاعب البرازيلي.

وعلق عبدالله الفارس على هذه الأنباء قائلًا: “بالإشارة إلى خبر تفاوض الشباب مع اللاعب جواو بيدرو، نود الإحاطة بأن اللاعب خارج اهتماماتنا ولم تتم مفاوضته مطلقاً أو الاستفسار عنه!”.

وأضاف: “كما ننوه بأن تسويق اللاعبين والترويج لوكلائهم أصبحت مهنة مكشوفة للجميع.. عليه نتمنى بأن لا يستخدم اسم الشباب في هذا السياق”.

جواو بيدرو المنتقل حديثًا لـ التعاون

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