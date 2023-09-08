أرقام دجانيني تافاريس مع الأهلي تُطمئن الفتح

نجحت إدارة نادي الفتح، في التعاقد مع النجم دجانيني تافاريس لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية بالأمس.

دجانيني فتحاوي

وأعلن نادي الفتح عن ضم نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس بعقد ممتد لموسمين حتى عام 2025، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي.

وجاء تعاقد الفتح مع دجانيني، بعد الرحيل المفاجئ لمهاجمه الأساسي فراس البريكان، وانضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتتحرك الإدارة سريعًا وتنجح في حسم الصفقة.

أرقام دجانيني تافاريس بقميص الأهلي

ويُعد الفتح المحطة الثانية لدجانيني تافاريس في الملاعب السعودية، حيث سبق ولعب في صفوف الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، وذلك بداية من أغسطس 2018، قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد؛ لعدم تسلمه رواتب 3 أسهر.

وكان دجانيني من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وشارك معه في 56 مباراة؛ وساهم في تسجيل 42 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 32 مرة، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وحقق دجانيني تافاريس صاحب الـ32 عامًا، رقمًا مميزًا مع النادي الأهلي، بعدما أصبح أول لاعب ينجح في تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان ذلك خلال مواجهة أُحد موسم 2018\ 2019.