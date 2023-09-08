أرقام دجانيني تافاريس مع الأهلي تُطمئن الفتح عبدالله العمار: سعيد بارتداء قميص قلعة الكؤوس انطلاقة آخر 10 مدربين دائمين للأخضر تُحفز مانشيني تحويل ملف الطالب إلى الرعاية الطلابية إذا تجاوز الغياب 15 يومًا مواطنة تستقطع جزءًا من منزلها كممر للمصلين بحائل تحت رعاية الملك سلمان.. السعودية تستضيف مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي لومي السعودية تحدد سعر الطرح العام الأولي عند 66 ريالا للسهم سداسية النرويج الهزيمة الثقيلة الثالثة في تاريخ الأردن حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر لشهر سبتمبر تاريخ مواجهات السعودية ضد كوستاريكا
نجحت إدارة نادي الفتح، في التعاقد مع النجم دجانيني تافاريس لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية بالأمس.
وأعلن نادي الفتح عن ضم نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس بعقد ممتد لموسمين حتى عام 2025، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي.
وجاء تعاقد الفتح مع دجانيني، بعد الرحيل المفاجئ لمهاجمه الأساسي فراس البريكان، وانضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتتحرك الإدارة سريعًا وتنجح في حسم الصفقة.
ويُعد الفتح المحطة الثانية لدجانيني تافاريس في الملاعب السعودية، حيث سبق ولعب في صفوف الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، وذلك بداية من أغسطس 2018، قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد؛ لعدم تسلمه رواتب 3 أسهر.
وكان دجانيني من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وشارك معه في 56 مباراة؛ وساهم في تسجيل 42 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 32 مرة، وقدم 10 تمريرات حاسمة.
وحقق دجانيني تافاريس صاحب الـ32 عامًا، رقمًا مميزًا مع النادي الأهلي، بعدما أصبح أول لاعب ينجح في تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان ذلك خلال مواجهة أُحد موسم 2018\ 2019.