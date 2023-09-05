أرقام كاراسكو تُحفز الشبابيين

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نجحت إدارة نادي الشباب في حسم صفقة نجم أتلتيكو مدريد، البلجيكي يانيك كاراسكو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأعلن نادي الشباب برئاسة خليف الهويشان، عن تعاقده رسميًا مع كاراسكو، حيث وقع على عقد ممتد لـ3 سنوات، وتمنت له الإدارة التوفيق في مسيرته مع الليوث.
وتطمح الجماهير الشبابية في ظهور النجم البلجيكي الدولي بشكل مميز، والمساهمة في تحسين النتائج، بعد البداية المحبطة للفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، حيث خسر 3 مباريات وتعادل مرتين.
ويملك كاراسكو مسيرة مميزة، حيث لعب في موناكو من عام 2012 وحتى 2015، وانتقل بعد إلى أتلتيكو مدريد حتى عام 2018، ثم لعب لمدة موسم مع داليان ييفانغ الصيني، قبل أن يعود إلى الروخي بلانكوس في 2020.
وخاض النجم البلجيكي 423 مباراة في مسيرته مع الأندية، وسجل 91 هدفًا، وقدم 86 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب الدوري الأوروبي والدوري الإسباني، وخاض 66 لقاء دوليًا، وأحرز 9 أهداف وصنع 15 هدفًا.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن أبرز أرقام كاراسكو في ولايته الثانية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، حيث خاض 117 مباراة في الدوري الإسباني، وساهم في تسجيل 42 هدفًا.
وسجل كاراسكو، 20 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة، وقام بـ178 تسديدة بينهم 66 تسديدة على المرمى، وقام بصناعة 163 فرصة، و235 مراوغة ناجحة، ولعب 92 عرضية ناجحة، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا 6.95 درجة.