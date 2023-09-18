أرقام كوبو في مواجهة ريال مدريد ضد سوسيداد

قدم اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو أداءً مميزًا مع نادي ريال سوسيداد في مباراة ريال مدريد أمس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

هدف ملغي للاعب كوبو

وكان اللاعب الياباني نجح في صناعة الهدف الأول لزميله أندير بارينتشا وسجل هدفًا ثانيًا لـ سوسيداد ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وقالت شبكة “سكواكا” إن اللاعب الياباني نجح في صناعة 3 فرص تهديفية في الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أكثر من أي لاعب آخر.

وقدم اللاعب كوبو حتى الآن وبعد مرور 5 جولات، تمريرتين حاسمتين وسجل 3 أهداف.

ملخص المباراة

وفي مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد، سجل سوسيداد الهدف الأول عبر اللاعب أندير بارينتشيا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل الريال هدفين عبر كل من فريدريكو فالفيردي وخوسيلو في الدقيقتين الـ 46 والـ 62.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد ريال مدريد 15 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الـ 11.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة أمس، 3 لاعبين وهم؛ فينيسيوس جونيور، أردا جولر وإيدير ميليتاو.

وكانت قائمة ريال مدريد للمباراة جاءت مكونة من: “أندري لونين، كيبا أريزابالاغا، كانيزاريس، داني كارفاخال، دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جاسيا وروديجر”.

وشملت القائمة كذلك: “جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، نيكو باز، رودريجو، خوسيليو، إبراهيم دياز وجونزالو”.