أرقام متقاربة بين الأهلي والاتفاق قبل مباراة اليوم

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بينهما لتقديم أداء مميز، وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة الأهلي والاتفاق اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والاتفاق، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز الخامس.

أرقام هجومية متقاربة للفريقين

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن أبرز الأرقام الهجومية للفريقين قبل مباراة الأهلي والاتفاق اليوم، والتي أظهرت تقارب شديد من المستوى بينهما، ما يزيد من قوة وإثارة اللقاء.

وخاض الأهلي 7 مباريات، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، وقام بـ45 تسديدة على المرمى، بدقة بلغت 52.9%، كما لعب الاتفاق 7 لقاءات، وتمكن من هز الشباك 15 مرة، ولديه 32 تسديدة، بدقة وصلت إلى 55.2%.