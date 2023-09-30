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ضمن منافسات دوري روشن

أرقام متقاربة بين الأهلي والاتفاق قبل مباراة اليوم

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
أرقام متقاربة بين الأهلي والاتفاق قبل مباراة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بينهما لتقديم أداء مميز، وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة الأهلي والاتفاق اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والاتفاق، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز الخامس.

مباراة الأهلي ضد الاتفاق
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

أرقام هجومية متقاربة للفريقين

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن أبرز الأرقام الهجومية للفريقين قبل مباراة الأهلي والاتفاق اليوم، والتي أظهرت تقارب شديد من المستوى بينهما، ما يزيد من قوة وإثارة اللقاء.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وخاض الأهلي 7 مباريات، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، وقام بـ45 تسديدة على المرمى، بدقة بلغت 52.9%، كما لعب الاتفاق 7 لقاءات، وتمكن من هز الشباك 15 مرة، ولديه 32 تسديدة، بدقة وصلت إلى 55.2%.

الاتفاق - الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

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