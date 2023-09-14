أرقام مميزة لهجوم الاتحاد ضد الفرق الصاعدة

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا أمام الفرق الصاعدة في دوري روشن السعودي، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق ضد الأخدود.

تألق الاتحاد أمام الصاعدين

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ثلاثي الاتحاد الهجومي، المغربي عبدالرزاق حمدالله والثنائي البرازيلي إيغور كورونادو ورومارينيو، ساهم كل منهم في تسجيل 8 أهداف أمام الفرق الصاعدة منذ موسم 2021\ 2022.

وأشارت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله نجح في تسجيل 8 أهداف أمام الصاعدين في الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز رومارينيو 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ونجح كورونادو في تسجيل هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة أمام الفرق الصاعدة، إلا أنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهة الأخدود، بسبب معاناته من الإصابة.

العميد ضيفًا على الأخدود

ويلعب الأخدود ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد العميد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي.