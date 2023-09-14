أزمة الرواتب تمنع برشلونة من قيد بديل ليفاندوفسكي

يبدو أن صفقة انضمام اللاعب البرازيلي فيتور روكي، لاعب فريق أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، لنادي برشلونة الإسباني تعقدت؛ وذلك بسبب أزمة الرواتب التي يُعاني منها النادي الكتالوني نتيجة لأزمة مالية كبيرة.

آخر التطورات في صفقة بديل ليفاندوفسكي

وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني “لويس روخو” فإن البرازيلي فيتور روكي لن ينضم إلى البارشا في الشتاء المقبل بعد أزمة الرواتب، رغم أن برشلونة أعلن التعاقد معه في الأسابيع الماضية بعد مجهود كبير من البرتغالي ديكو المدير الرياضي الجديد للفريق الكتالوني.

وكان برشلونة رغب في دفع 30 مليون يورو لضم روكي كبديل للاعب البولندي ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية، بينما أراد فريقه البرازيلي الحصول على 45 مليون يورو للموافقة على رحيله.