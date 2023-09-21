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خطط لكثير من الهجمات في السعودية

أسامة بن لادن عدو للسعودية ولأمريكا

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
أسامة بن لادن عدو للسعودية ولأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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وجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة لعائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

رسالة لعائلات ضحايا 11 سبتمر

وعبر ولي العهد، في خلال لقائه مع قناة لـ fox news، عن أسفه لأي شخص يخسر أحدًا من عائلته، فلا أحد يريد أن يخسر عائلته خاصة بطريقة كهذه، مضيفًا أن أسامة بن لادن خطط لكثير من الهجمات في السعودية.

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ابن لادن عدو لنا ولأمريكا

وتابع ولي العهد “فمن غير المنطقي تماماً أنه تم العمل معه، فالذي قام بهجمات إرهابية في السعودية في التسعينيات، وبعدها قتل سعوديين وأجانب، عدو لنا ولأمريكا، فالهدف الرئيسي لأسامة بن لادن، وهذا حسب التقارير، هو تجنيد أكبر عدد ممكن من السعوديين، ليتأكد من خلق مشكلة بين السعودية وأمريكا، فإذا صدّق الأمريكيون هذا، يعني أن خطته نجحت”.

اعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كان عدواً للسعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى الأعمال التخريبية، التي وقف خلفها تنظيمه، في السعودية والعالم.

 

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