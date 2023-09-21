أسامة بن لادن عدو للسعودية ولأمريكا

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وجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة لعائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وعبر ولي العهد، في خلال لقائه مع قناة لـ fox news، عن أسفه لأي شخص يخسر أحدًا من عائلته، فلا أحد يريد أن يخسر عائلته خاصة بطريقة كهذه، مضيفًا أن أسامة بن لادن خطط لكثير من الهجمات في السعودية.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:
أسامة بن لادن عدو للسعودية كما كان عدوا لأمريكا وليس منطقيا أن نتهم بالتعاون مع عدونا
لقد كان هدفه تجنيد أكبر عدد من السعوديين لصنع مشكلة بين السعودية وأمريكا
فإذا كان هناك أمريكيون وقعوا في الفخ فهذا يعني أنه نجح في هدفه#لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/In4VjLspEk
— MBC1 (@mbc1) September 20, 2023
وتابع ولي العهد “فمن غير المنطقي تماماً أنه تم العمل معه، فالذي قام بهجمات إرهابية في السعودية في التسعينيات، وبعدها قتل سعوديين وأجانب، عدو لنا ولأمريكا، فالهدف الرئيسي لأسامة بن لادن، وهذا حسب التقارير، هو تجنيد أكبر عدد ممكن من السعوديين، ليتأكد من خلق مشكلة بين السعودية وأمريكا، فإذا صدّق الأمريكيون هذا، يعني أن خطته نجحت”.
اعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كان عدواً للسعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى الأعمال التخريبية، التي وقف خلفها تنظيمه، في السعودية والعالم.
الأمير #محمد_بن_سلمان: سنتسلح بالنووي حال حيازة #إيران سلاحا نوويا.. و #أسامة_بن_لادن كان عدوا لــ #السعودية مثلما كان لــ #أميركا#العربية pic.twitter.com/0akdbU98Af
— العربية (@AlArabiya) September 20, 2023