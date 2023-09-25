أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات

ردت أسرة الفنان المصري عادل إمام على أنباء تدهور الحالة الصحية لنجم الكوميديا، بعد بلوغه عامه الثمانين، فيما علّق المخرج رامي إمام، على تلك الأخبار، مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية إشاعات من نوع معين.

الحالة الصحية لعادل إمام

وأضاف نجل عادل إمام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة Mbc، أنه من الطبيعي انتشار الشائعات، وتناقلها بين الناس من حين لآخر.

ونفى إمام كل ما يقال، موضحاً أن والده بصحة جيدة. وتابع أنه يتفهم حب الجمهور له، ولافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائبًا عن الساحة، إلا أنه بصحة جيدة، إلا أنه يقصي معظم وقته مع أسرته وأحفاده.

3 سنوات من الغياب

يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل “فالنتينو”. واختفى بعدها عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده.

في حين تطارده الشائعات حول حالته الصحية بين الحين والآخر.

آخر أعمال الفنان عادل إمام

يعتبر مسلسل فلانتيو بطولة الفنان عادل إمام، آخر أعماله في الدراما، وجسّد من خلال المسلسل دور نور عبدالحميد الشهير بـ فلانتينو والذي يمتلك هو وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، حمدي المرغني، محمد الكيلاني، وعدد آخر من النجوم.