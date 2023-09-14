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أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن ببغاء يبلغ من العمر 7 سنوات حصل على لقب أسرع ببغاء يقود دراجة، بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لركوب دراجة بعجلتين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

مسافة 5 أمتار

واجتاز شيكو، الموجود في بلغاريا، مسافة 5 أمتار أثناء ركوب دراجته الصغيرة.

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وحصل الببغاء على لقبه الخاص بعد بضعة أيام فقط في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الإيطالي عرض السجل وحطم رقمه القياسي بزمن قدره 14.58 ثانية.

كفاءة في الأداء

وذكر كالويان يافاشيف، وهو مربي ومدرب الببغاء، أنه امتلك شيكو منذ أن كان عمره 3 أشهر فقط، وسرعان ما أظهر الطائر كفاءة في الأداء.

وقال يافاشيف لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: إنه موهبة طبيعية. بدأنا بتدريبه على القيام بحيل أكثر جدية، لكنه فعل كل شيء بسهولة شديدة ودون أي مشكلة.

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