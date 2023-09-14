أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية اليوم سبب كارثة درنة الليبية برؤية الزعاق 4 تنبيهات بشأن اصطحاب الأطفال عند أداء العمرة أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية خلال 3 أسابيع إيرادات فيلم شاروخان بدور العرض السعودية يفتح شهية صناع السينما الهندية مقتل 3 ضباط جيش وشرطي هندي خلال اشتباكات بكشمير هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحسكة السورية إجراء في حساب المواطن قد يؤثر على أهلية رب الأسرة عراقية تقتل طفلة وتقطع جثتها وتحرقها انتقامًا من والدها
كشفت تقارير إعلامية أن ببغاء يبلغ من العمر 7 سنوات حصل على لقب أسرع ببغاء يقود دراجة، بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لركوب دراجة بعجلتين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
واجتاز شيكو، الموجود في بلغاريا، مسافة 5 أمتار أثناء ركوب دراجته الصغيرة.
وحصل الببغاء على لقبه الخاص بعد بضعة أيام فقط في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الإيطالي عرض السجل وحطم رقمه القياسي بزمن قدره 14.58 ثانية.
وذكر كالويان يافاشيف، وهو مربي ومدرب الببغاء، أنه امتلك شيكو منذ أن كان عمره 3 أشهر فقط، وسرعان ما أظهر الطائر كفاءة في الأداء.
وقال يافاشيف لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: إنه موهبة طبيعية. بدأنا بتدريبه على القيام بحيل أكثر جدية، لكنه فعل كل شيء بسهولة شديدة ودون أي مشكلة.