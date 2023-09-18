أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 203 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.45 ريال، أي ما يعادل نحو 61.99 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.08 ريال، أي ما يعادل نحو 56.82 دولار للجرام.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.39 ريال، أي ما يعادل نحو 54.24 دولار، وعيار 18 وصل 174.34 ريال، أي ما يعادل نحو 46.49 دولار للجرام.
عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 سبتمبر، وصعدت الأوقية عند مستوى 1929 دولار، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1923دولار ، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي ومصير أسعار الفائدة.