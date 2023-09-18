أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 203 ريالات

شهدت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.45 ريال، أي ما يعادل نحو 61.99 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.08 ريال، أي ما يعادل نحو 56.82 دولار للجرام.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.39 ريال، أي ما يعادل نحو 54.24 دولار، وعيار 18 وصل 174.34 ريال، أي ما يعادل نحو 46.49 دولار للجرام.

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 سبتمبر، وصعدت الأوقية عند مستوى 1929 دولار، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1923دولار ، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي ومصير أسعار الفائدة.