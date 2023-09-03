أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04966 مقابل الريال الواحد 0٫24698
الدولار: 3٫75055 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02109 مقابل الريال الواحد 0٫97935
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75019
دينار أردني: 5٫29671 مقابل الريال الواحد 0٫18880
دينار كويتي: 12٫13061 مقابل الريال الواحد 0٫08215
الريال القطري:1٫03009 مقابل الريال الواحد 0٫97079
الدرهم المغربي:0٫36563 مقابل الريال الواحد 2٫73759
الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22341