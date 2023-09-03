أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

أسعار العملات الأجنبية

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫04966 مقابل الريال الواحد 0٫24698

الدولار: 3٫75055 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02109 مقابل الريال الواحد 0٫97935

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75019

دينار أردني: 5٫29671 مقابل الريال الواحد 0٫18880

دينار كويتي: 12٫13061 مقابل الريال الواحد 0٫08215

الريال القطري:1٫03009 مقابل الريال الواحد 0٫97079

الدرهم المغربي:0٫36563 مقابل الريال الواحد 2٫73759

الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22341