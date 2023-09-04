أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05881 مقابل الريال الواحد 0٫24638
الدولار: 3٫76782 مقابل الريال الواحد 0٫26541
درهم إماراتي: 1٫02579 مقابل الريال الواحد 0٫97486
ريال يمني: 0٫01505 مقابل الريال الواحد 66٫44431
دينار أردني: 5٫32109 مقابل الريال الواحد 0٫18793
دينار كويتي:12٫18645 مقابل الريال الواحد 0٫08178
الريال القطري:1٫03483 مقابل الريال الواحد 0٫96634
الدرهم المغربي: 0٫36731 مقابل الريال الواحد 2٫72504
الجنيه المصري: 0٫12188 مقابل الريال الواحد 8٫20507