أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫05881 مقابل الريال الواحد 0٫24638

الدولار: 3٫76782 مقابل الريال الواحد 0٫26541

درهم إماراتي: 1٫02579 مقابل الريال الواحد 0٫97486

ريال يمني: 0٫01505 مقابل الريال الواحد 66٫44431

دينار أردني: 5٫32109 مقابل الريال الواحد 0٫18793

دينار كويتي:12٫18645 مقابل الريال الواحد 0٫08178

الريال القطري:1٫03483 مقابل الريال الواحد 0٫96634

الدرهم المغربي: 0٫36731 مقابل الريال الواحد 2٫72504

الجنيه المصري: 0٫12188 مقابل الريال الواحد 8٫20507